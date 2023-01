Corona-Prognose: Rückgang bei Neuinfektionen und Spitalspatienten

In zwei Wochen erwarten die Expertinnen und Experten rund 890 Corona-positive Menschen auf den Normalstationen. Aktuell sind es 970.

Der Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen setzt sich fort. Das Prognosekonsortium geht in seinem Mittwochs-Update von einem leichten Rückgang der Infizierten auf Normalstationen aus - von 970 am Mittwoch auf 892 in zwei Wochen (Schwankungsbreite 706 bis 1127 belegte Betten. Der Belag auf Intensivstationen dürfte annähernd gleich bleiben (Mittwoch: 71 Infizierte). Bei den Neuinfektionen zeigen Abwassermonitoring und offizielle Testzahlen ebenfalls eine rückläufige Entwicklung.

Am Dienstag wurden österreichweit 2978 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das liegt dem Ages-Update von Mittwoch zufolge über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2558 positiven Tests. 1041 Patientinnen und Patienten liegen zurzeit im Krankenhaus. Das bedeutet ein Minus von zwölf im Vergleich zum Vortag. Davon befinden sich 71 auf der Intensivstation, sechs weniger als am Dienstag. Unterdessen kamen 19 weitere Covid-Tote auf bisher insgesamt 21.536 Pandemie-Opfer hinzu.

(APA)