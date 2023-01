Großbritanniens Regierung will das Streikrecht beschränken

Streikwelle dauert an

Die britische Regierung heizt die Streikwelle weiter an.

Die britische Regierung hat ein Gesetz vorgelegt, das bei den Gewerkschaften auf heftigen Widerstand stößt – es könnte die Wirksamkeit von Streiks stark einschränken.

Da sind die Warnungen wieder. „Ich bitte die Öffentlichkeit, erneut hilfsbereit zu sein und uns nur anzurufen, wenn es um Leib und Leben geht“, sagte Daniel Elkeles, Chef der Londoner Ambulanz, am Dienstag. Das heißt: Bitte nicht wegen jeder Bagatelle den Krankenwagen bestellen. Denn an diesem Mittwoch ist der Rettungsdienst wieder stark reduziert: In fast allen Regionen von England und Wales streiken die Angestellten, darunter Sanitäter und die Belegschaften der Anrufzentralen. Insgesamt sind 20.000 Mitarbeiter des Notfalldiensts im Ausstand – und dies schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats.

Die britische Streikwelle, die im Sommer begann und im Dezember ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, scheint nicht abzubrechen. Seit Anfang Jänner haben bereits die Bahnangestellten von der Gewerkschaft RMT sowie die Mitglieder der Zugführer-Gewerkschaft ASLEF mehrere Streiktage absolviert und den Bahnverkehr lahmgelegt. Hinzu kamen Streiks der Fahrprüfer und der Londoner Busfahrer. Nächste Woche werden in Schottland die Lehrer streiken, und in England und Wales sind mehrere zehntausend Pfleger im Ausstand – auch sie zum zweiten Mal seit Dezember. Die Lehrer in England sind aktuell dabei, ihre Mitglieder über einen möglichen Streik zu konsultieren.

Fast immer geht es ums Geld: Die Angestellten fordern eine Lohnerhöhung, die der galoppierenden Inflation von rund zehn Prozent Rechnung trägt – aber die Regierung und die Arbeitgeber sagen: können wir uns nicht leisten.