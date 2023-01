Terror-Prozess: Die DNA-Spuren der Angeklagten

Wien-Terror: Der Täter K. F. verwendete ein Sturmgewehr (Bild: Einschusslöcher am Tatort), auf der Waffe wurden später auch DNA-Spuren eines Freundes von K. F. gefunden.

Die Tatwaffen, die bei dem blutigen Anschlag in der Wiener Innenstadt verwendet wurden, sind später forensisch-molekularbiologisch untersucht worden. Es fanden sich nicht nur Spuren des islamistischen Attentäters, auch die genetischen Merkmale von Bekannten des Attentäters konnten festgestellt werden.

Wer hat vor dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt (2. November 2020) mit den bei dem Anschlag verwendeten Tatwaffen hantiert? DNA-Spuren weisen auf drei Männer hin, die sich derzeit – gemeinsam mit drei anderen – vor einem Wiener Geschworenengericht verantworten müssen. In diesem Prozess gegen Männer, die den Terroristen K. F. im Vorfeld unterstützt haben sollen, trug am Mittwoch die forensische Molekularbiologin ihr Gutachten vor.

Christina Stein von DNA-Zentrallabor der Med-Uni Wien erklärte als gerichtlich beeidete Sachverständige, dass sie vor allem etliches DNA-Material des Angeklagten H. Z. (28) festgestellt habe. Unter anderem auf den Tatwaffen: einem Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete. Der einer afghanischen Großfamilie entstammende Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft weist bereits fünf Vorstrafen wegen Gewalt- und Drogendelikten auf – und hatte vor dem islamistischen Anschlag wochenlang in der Wohnung des Attentäters K. F. gewohnt; K. F. selbst ist während des Anschlags, der vier Todesopfer und etliche Schwerverletzte forderte, von der Polizei erschossen worden.