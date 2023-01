Schwedens Premier: "Der Sieg der Ukraine ist existenziell"

Die Unterstützung des ukrainischen Staates gegen Russlands Vernichtungskrieg wird alle Aspekte der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft definieren, kündigt Premier Ulf Kristersson an.

Stockholm. Grüner, sicherer, freier: So möchte Schwedens Regierung die EU am Ende ihrer sechsmonatigen Ratspräsidentschaft sehen. Für Ministerpräsident Ulf Kristersson leitet sich daraus die oberste Priorität dieses Semesters ab: „Aus offensichtlichen Gründen: die Ukraine.“

Der Christdemokrat mahnte am Mittwoch bei einem Treffen mit einer Gruppe von EU-Korrespondenten internationaler Medien (darunter „Die Presse“) zu einer vertieften und verstärkten militärischen Unterstützung der ukrainischen Regierung in ihrem Verteidigungskampf gegen die russischen Invasoren: „Der Sieg der Ukraine in diesem Krieg ist existenziell für andere Staaten.“