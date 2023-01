Diese Regierung hat nichts mehr zu verlieren

(c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Man wolle arbeiten, statt aufs Image zu schauen, erklärten ÖVP und Grüne bei der Klausur. Das wäre tatsächlich die Chance einer Koalition mit Ablaufdatum.

Man sollte sich keine Illusionen machen: Diese Regierung hat ein Ablaufdatum, sie wird nur noch knappe zwei Jahre im Amt sein. Nach der Nationalratswahl im Herbst 2024 wird sich keine Mehrheit von ÖVP und Grünen mehr ausgehen (ob die ÖVP Juniorpartner einer SPÖ-Kanzlerpartei werden könnte, ist auch unklar, weil die SPÖ trotz idealster Bedingungen wie hoher Teuerung seit Monaten nicht vom Fleck kommt).