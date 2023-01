Vom letzten Platz zum Mandat? Babler startet Wahlkampagne

Der SPÖ-Bürgermeister von Traiskirchen wagt einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Sollte er erfolgreich sein, will er das damit verbundene Gehalt spenden.

Andreas Babler, SPÖ-Bürgermeister von Traiskirchen (Bezirk Baden), hat am Donnerstag in einem Twitter-Video angekündigt, dass er mit einer Vorzugsstimmenkampagne in den Intensivwahlkampf startet. Sollte er vom 35. und letzten Platz der Landesliste ein Mandat erreichen, würde er das damit verbundene Gehalt an soziale Einrichtungen spenden, ließ der Stadtchef wissen. Er verwies zudem auf eine Reihe prominenter Unterstützer.

Mit seiner Kandidatur will Babler laut einer Aussendung "ein Zeichen gegen die machtversessene und abgehobene Politik der ÖVP im Land setzen". Zeitgleich appelliert er an die eigene Bewegung "für eine Politik, die sich an den Grundwerten orientiert". "Respekt gegenüber Menschen und unumstößliche Menschlichkeit müssen wieder zu Grundpfeilern werden", so Babler.

Informationen über die Kampagne des Bürgermeisters finden sich auf www.andibabler.at. Zu den bisherigen prominenten Unterstützern Bablers zählen der Aussendung zufolge der frühere Bundeskanzler Christian Kern, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, aber auch Schauspielerin Hilde Dalik und Fußballprofi Erwin "Jimmy" Hoffer.

(APA)