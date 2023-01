Netflix-Doku zeigt die ungeschminkte Pamela Anderson

(c) Netflix

„Ich will zum ersten Mal die Kontrolle über meine Geschichte übernehmen“, sagt Pamela Anderson im ersten Trailer zu ihrer doku

In „Pamela, a love story“ zeichnet die Schauspielerin ihr Leben und ihren Kampf um die Bestimmung ihres eigenen Images nach. Dafür zeigt sie sich ungewohnt intim.

Vor der Kamera steht Schauspielerin Pamela Anderson in den letzten Jahren eher selten. Thema einer großen Serie war sie im vergangenen Jahr aber trotzdem: Die Disney-Serie „Pam & Tommy“ zeigte die Geschichte des „Sex Tapes“ von Pamela Anderson und Tommy Lee, das 1995 auftauchte. Lily James schlüpfte dafür in die Rolle des „Bawatch“-Stars. Nun meldet sich Anderson selbst zu Wort: Am 31. Jänner veröffentlicht Netflix die Doku „Pamela, a love story“, oder zu Deutsch „Pamela, eine Liebesgeschichte“. Im ersten Trailer dazu zeigt sich die Schauspielerin ungewohnt offen und ungeschminkt.

„Ich will zum ersten Mal die Kontrolle über meine Geschichte übernehmen“, sagt sie darin. Man sieht sie mit Cowboyhut am Lagerfeuer sitzen und viele Aufnahmen aus ihrer Vergangenheit, von Paparazzi, die sie bedrängen, aber auch Homevideos mit ihren zwei Söhnen.

Die Doku will den Aufstieg Andersons vom Kleinstadtmädchen zum internationalen Sexsymbol, ihre schauspielerische Karriere, ihre Rolle als Tierrechtsaktivistin und Mutter zu beleuchten. Anderson zögerte zuerst, dem Projekt zuzusagen. Rückblickend befand sie aber, dass die Dokumentation von Regie-Neuling Ryan White ihr Macht über das eigene Narrativ zurückgegeben hätte. Verfügbar ist der Film ab 31. Jänner.

(her)