Zahl der Verkehrstoten im EU-Bahnverkehr 2021 weiter gesunken

Dieser Unfall in den Niederlanden kurz vor Jahreswechsel fließt dann erst in die Statistik 2022 ein.

Die Statistik zeigt enien deutlichen Rückgang gegenüber 2010. In der EU liegt der Schnitt bei 1,5 Toten pro einer Million Einwohner im Jahr. Wer im Zug sitzt, ist verhältnismäßig noch am sichersten.

Die Zahl der Todesopfer im Bahnverkehr in der EU ist im Jahr 2021 weiter gesunken. Nach Angaben von Eurostat vom Donnerstag kamen in der EU im genannten Jahr 683 Menschen bei Unfällen im Schienenverkehr ums Leben. Das ist ein deutlicher Rückgang von 45 Prozent verglichen mit 2010. Im Vergleich zu 2020 seien die Todeszahlen um ein Prozent zurückgegangen, wobei Eurostat betont, dass 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Fahrgäste die Bahn benutzt hätten.

Gemessen an der Bevölkerungszahl kamen mit 5,7 Toten pro einer Million Einwohnerinnen und Einwohner die meisten Menschen in der Slowakei im Schienenverkehr ums Leben. An zweiter Stelle steht den Angaben zufolge Ungarn (4,9), gefolgt von Polen (3,9). Die wenigsten Menschen starben im Schnitt in Irland (0,2), Spanien (0,3) Griechenland und den Niederlanden (jeweils 0,6). Der EU-Schnitt liegt bei 1,5 Toten pro einer Million Einwohner.

(c) Eurostat

Die Statistik zeigt auch, dass die Gefahr vor allem für Personen, die sich unbefugt im Gleisbereich aufhalten bzw. auf Bahnkreuzungen groß ist. Die Zahl der Verletzten in Zügen (Personal bzw. Passagiere) ist deutlich geringer. Nicht in der Statistik mitgezählt sind übrigens Suizide. Laut Eurostat gab es 75 Selbstmorde auf österreichischen Gleisen im Jahr 2021.

Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at</a<http://www.suizid-praevention.gv.at%3c/a>> findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA/dpa)