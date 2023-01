Er zerstörte die Gitarre nicht gern: Jeff Beck ist gestorben

(c) Imago

In der Londoner Bluesszene der frühen Sechzigerjahre: Jeff Beck im Anzug, an der Gitarre

Seine Fender Stratocaster glühte in allen Genres: Jeff Beck, einer der großen Gitarrenmeister der Popmusik, ist 78-jährig an einer Gehirnhautentzündung gestorben.

Swinging London, 1966. Jeff Beck war damals schon für sein großes Ego bekannt. Er trat als erbarmungsloser Kritiker seiner Mitmusiker auf, nützte all seine Möglichkeiten bei den weiblichen Groupies, aber eines war ihm heilig: das Instrument, auf dem er seine damals recht hart klingenden Soli spielte. Und dann kam dieser Italiener namens Michelangelo Antonioni und verlangte von ihm, dass er in einer Szene seines Films „Blow Up“ seine Axt an einem Verstärker zerschellen lassen sollte . . .

Der damals 22-jährige Jeff Beck, der seine Gitarre liebte, begann eher zaghaft mit dem Zerstörungswerk. Vor den Augen des schick gekleideten Publikums ließ er zunächst zweimal den Gitarrenhals an den Verstärker krachen. Nach einigem Zögern erfüllte er dann doch noch den Auftrag. Er trat den Korpus und warf ihn letztlich ins Publikum. Dazu spielte Jimmy Page, der damalige Bassist, einen herrlichen Lauf.