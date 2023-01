Vom Überleben in einem Hochhaus in Kiew

Wie eine Mutter mit zwei kleinen Kindern am Stadtrand von Kiew in einem Hochhaus, in dem immer wieder der Strom ausfällt, am Rande von Nervenzusammenbrüchen überlebt – und trotzdem nicht die Hoffnung verliert.

In Teremky, am Südrand von Kiew, steht eine dieser zahlreichen Satellitenstädte, die noch aus der Zeit der Sowjetunion stammen. Es sind die immer gleichen schäbig grauen, 25 Stockwerke hohen Wohnblöcke, mit den immer gleichen Torpassagen und trostlosen Grünanlagen vor den Hauseingängen. Für Fremde ist diese riesige Wohnanlage aus den 1980er-Jahren schon am Tag wie ein Labyrinth. Aber nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der Strom in der ukrainischen Hauptstadt wieder einmal ausfällt, irrt man wie durch eine Geisterstadt.

Die einzigen Lichter, die zwischen den monströsen Wohnkästen zu erspähen sind, kommen vom Schein der Taschenlampen einiger weniger Bewohner, die vor Beginn der nächtlichen Ausgangssperre nach Hause eilen.

In Teremky wohnt auch Marianna Solocha mit ihren beiden Kindern Olena und Roman. Ihre 60 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung liegt im 17. Stock im Haus mit der Nummer 23. Zum Glück sind die Stufen relativ flach, die im beleuchteten Treppenhaus nach oben führen. Eine Autobatterie speist schummrig leuchtende Glühbirnen. „Der Lift funktioniert nicht, und wenn er es doch tut, dann benutzen ihn höchstens alte Leute“, sagt Solocha, als sie die Wohnungstür öffnet. „Viele saßen stundenlang fest“, erklärt die 35-jährige Mutter mit kastanienbraunen, schulterlangen Haaren. Deshalb stünden nun vorsorglich ein Sessel, Wasser und etwas zu essen im Aufzug.