Harter Rechtsruck in Israel verstört die arabische Welt

Der Tempelberg-Besuch des radikalen israelischen Polizeiministers belastet Bündnisse mit arabischen Staaten. Doch noch wanken die Abraham-Abkommen nicht.

Israels arabische Partner sind verärgert über die neue Rechtsregierung unter Benjamin Netanjahu. Saudiarabien kritisiert israelische „Provokationen“. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) setzten mit anderen Staaten eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York durch, um den Besuch von Netanjahus Polizeiminister Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg in Jerusalem zu verdammen. Der Rechtsruck in Israel bringt die arabischen Partner des jüdischen Staats in Verlegenheit. Das könnte Folgen weit über die tagespolitischen Verstimmungen hinaus haben.

Netanjahus enger Verbündeter Donald Trump hatte als US-Präsident die arabischen Golf-Staaten zur Aussöhnung mit Israel ermuntert. Die Abraham-Verträge von 2020 ermöglichten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem jüdischen Staat, den VAE und Bahrain. Ähnliche Verträge Israels mit Marokko und dem Sudan folgten kurz darauf. Mit den Abkommen gaben die arabischen Staaten ihre traditionelle Position auf, wonach eine Aussöhnung mit Israel erst nach Gründung eines Palästinenserstaats möglich sei.