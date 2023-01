Dies sei Teil der Pläne Moskaus, die Zahl der russischen Truppen um 30 Prozent zu erhöhen, erklärt ein einflussreicher Abgeordneter. Nach Aussagen seines Sprechers unterstützt Putin die Pläne.

Russland könnte die Altersgrenze für die Einberufung zu den Streitkräften bereits in diesem Frühjahr anheben, sagte ein hochrangiger Abgeordneter. Dies sei Teil der Pläne Moskaus, die Zahl der russischen Truppen um 30 Prozent zu erhöhen. Präsident Wladimir Putin unterstützte im Dezember den Vorschlag des Verteidigungsministeriums, die Altersgrenze für die Wehrpflicht von derzeit 18 bis 27 Jahren auf 21 bis 30 Jahre anzuheben.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des russischen Parlaments, Andrej Kartapolow, sagte in einem Interview mit der offiziellen Parlamentszeitung, dass Russland die obere Altersgrenze für die Wehrpflicht für die diesjährige Frühjahrseinberufung auf 30 Jahre anheben könnte. Aber erst nach einer ein- bis dreijährigen "Übergangszeit" würde die untere Grenze von 18 auf 21 Jahre angehoben werden, so Kartapolow.

Gesamtzahl von 1,5 Millionen Soldaten wird angepeilt

Kritiker erklärten, die Idee einer Übergangszeit sei ein Versuch, die Zahl der einberufungsfähigen Russen zu erhöhen, um den massiven Arbeitskräftemangel infolge der hohen Verluste im Krieg in der Ukraine zu beheben. Kartapolow wies später eine solche Interpretation zurück und erklärte, es gebe keine Pläne, die Zahl der Wehrpflichtigen zu erhöhen, sobald das Einberufungsalter auf 21 Jahre angehoben worden sei.

"Die Zahl der Wehrpflichtigen nimmt jedes Jahr ab. Und diese Zahl wird nicht erhöht werden", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Tass und fügte hinzu, die geplante Zahl liege in der Größenordnung von 200.000.

Russlands Streitkräfte bestehen aus einer Mischung aus Vertragssoldaten und Wehrpflichtigen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat Pläne skizziert, die Gesamtzahl der Soldaten von 1,15 Millionen auf 1,5 Millionen zu erhöhen.

Auf die möglichen Änderungen angesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, dass Präsident Wladimir Putin die Anhebung des Wehrpflichtalters "konzeptionell" unterstütze, die genauen Einzelheiten aber vom Verteidigungsministerium ausgearbeitet werden müssten.

Rolle der Wehrpflichtigen umstritten

Die Rolle der Wehrpflichtigen in der Ukraine geriet schon bald nach dem Einmarsch Russlands im Februar letzten Jahres in den Mittelpunkt des Interesses. Das Verteidigungsministerium räumte ein, dass einige Wehrpflichtige in die Ukraine geschickt worden waren, obwohl Putin erklärt hatte, dass dies nicht geschehen würde.

Im September kündigte Russland seine erste Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg an und berief mehr als 300.000 ehemalige Soldaten - darunter auch ehemalige Wehrpflichtige - in eine Notstandseinheit ein, um den Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Westlichen Regierungen zufolge hat Russland in den fast elf Monaten der Kämpfe Zehntausende von Soldaten verloren.

(Reuters)