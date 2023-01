Briefing

"Die Russen wollen unseren Willen brechen": Wie eine Mutter mit zwei kleinen Kindern am Stadtrand von Kiew in einem Hochhaus, in dem immer wieder der Strom ausfällt, am Rande von Nervenzusammenbrüchen überlebt – und trotzdem nicht die Hoffnung verliert.Reportage von Alfred Hackensberger aus Kiew.

Jetzt sollen auch Ältere eingezogen werden: Russland könnte laut einem hochrangigen Politiker bereits in diesem Frühjahr die Altersgrenze für die Einberufung anheben. Dies sei Teil der Pläne Moskaus, die Zahl der russischen Truppen um 30 Prozent zu erhöhen. Mehr dazu in unserem Ukraine-Überblick.

Rot-Blau verhindern: Die niederösterreichische Landtagswahl kann laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einer "Schicksalswahl" werden. Ziel sei, "Rot-Blau zu verhindern". Zur Frage nach Koalitionspartnern beim Verlust der Absoluten sagte die ÖVP-Listenerste: "Ich werde nach der Landtagswahl allen die Hand zur Zusammenarbeit reichen." Eine Kooperation mit der FPÖ schloss sie im Gegensatz zu 2018 auch dann nicht aus, wenn Spitzenkandidat Udo Landbauer Landesrat werden sollte.

Verpasste Arzttermine verrechnen? Sogenannte Leer-Termine können Kassenordinationen locker verkraften. Eine Stornogebühr für Patienten wäre nicht verhältnismäßig, schreibt Köksal Baltaci in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Tochter von Elvis Presley gestorben: Sängerin Lisa Marie Presley, die einzige Tochter des "King of Rock 'n' Roll", Elvis Presley, starb am Donnerstag im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand. Mehr dazu.

E-Scooter-Fahrer niedergestochen: Ein E-Scooter-Fahrer ist am späten Donnerstagnachmittag am Keplerplatz in Wien-Favoriten niedergestochen und schwer verletzt worden. Mehr dazu.

Lützerath-Aktivisten im Tunnel: Am dritten Tag der Räumung von Lützerath für den Braunkohle-Abbau will die Polizei am Freitag einen Fokus auf Aktivisten legen, die sich in gegrabenen Gängen verschanzt haben. "Wir wissen nicht, wie stabil diese unterirdischen Bodenstrukturen sind und wie die Luftzufuhr dort ist", sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach. Entsprechend gefährlich sei die Situation. Insgesamt zeigte er sich zufrieden mit dem Fortschritt des Einsatzes. Die Nacht verlief ruhig.

Sonderermittler soll Bidens Unterlagen-Affäre untersuchen: Ein unabhängiger Sonderermittler soll den Fund diverser Geheimunterlagen in Privaträumen von US-Präsident Joe Biden aus seiner Zeit als Vize untersuchen. Dies sei im öffentlichen Interesse, sagte US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt in Washington. Mehr dazu von Elisabeth Postl aus den USA.

Tschechien wählt: Heute, Freitag, beginnt die zweitägige Präsidentschaftswahl. Rund 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt direkt zu bestimmen. Umfragen deuten auf ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem populistischen Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš, dem Ex-General Petr Pavel und der Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudová hin.

Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch in Wien: Die traditionelle erste Auslandsreise führt auch den neuen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset nach Wien. Berset wird am Freitag (10.30 Uhr) von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren vor der Hofburg empfangen, für 12.00 Uhr ist ein Pressegespräch geplant. Der Westschweizer Sozialdemokrat trifft dann auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und seinen Ressort-Amtskollegen, Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Traurige Bilanz: Im Jahr 2021 sind laut Schätzungen von Unicef rund fünf Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag gestorben. Weitere 2,1 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten zudem ihr Leben im Alter zwischen fünf und 24 Jahren verloren, wie die Interinstitutionelle Gruppe für die Schätzung der Kindersterblichkeit (UN IGME) am Dienstag in einer Aussendung berichtete. Laut einem anderen UN-Bericht wurden im selben Zeitraum weitere 1,9 Millionen Babys tot geboren.

Chat GPT - macht die KI bald den Menschen Konkurrenz? Christine Mayrhofer und Barbara Steinbrenner reden über das Für und Wider des textbasierten Dialogsystems Chat GPT, das derzeit weltweit für Kontroversen sorgt. Und Anna Wallner unterhält sich mit dem Chatbot auf Englisch. Mehr dazu in unserem Podcast.