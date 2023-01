Lisa Marie Presley, Elvis' einzige Tochter, gestorben

Sängerin Lisa Marie Presley, die einzige Tochter des "King of Rock 'n' Roll", Elvis Presley, starb am Donnerstag im Alter von 54 Jahren, nachdem sie in ein in ein Krankenhaus in der Nähe von Los Angeles eingeliefert wurde, sagte ihre Mutter.

Lisa Marie Presley, die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977), ist am Donnerstag (Ortszeit) in einem Spital in Los Angeles 54-jährig gestorben. "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", teilte Priscilla Presley (77), die Mutter der Sängerin, mit. "Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und

liebevollste Frau, die ich je kannte."Wir bitten um Privatsphäre, während wir versuchen, diesen Verlust zu verarbeiten", heißt es in der Erklärung weiter.

Lisa Marie Presley erlitt einen Herzstillstand in ihrem Haus in Vorort von Los Angeles, Calabasas, wie die Unterhaltungsseite Website TMZ berichtet. Sie konnte im Krankenhaus nicht mehr reanimiert werden.

Letzter öffentlicher Auftritt bei den Golden Globes

Noch vor wenigen Tagen besuchte sie die Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills, wo der Schauspieler Austin Butler den Preis für den besten Schauspieler für die Darstellung ihres Vaters in dem Film "Elvis" ausgezeichnet wurde.

Butler zollte Lisa Marie Presley und ihrer Mutter während seiner Dankesrede. Elvis Presley starb ebenfalls nach einer langen Medikamentensucht und Fettleibigkeit an einem Herzstillstand im August 1977 im Alter von 42 Jahren.

Elvis: Pop-Revoluzzer mit Hüftschwung







Lisa Marie Presley wurde am 1. Februar 1968 in Memphis geboren, Tennessee, geboren und wurde Besitzerin der Graceland-Villa ihres Vaters eine beliebte Touristenattraktion in der Stadt. Sie war neun Jahre alt, als Elvis dort starb.

Ihre eigene Musikkarriere begann 2003 mit ihrem Debütalbum "To Whom It May Concern". Darauf folgte 2005 das Album "Now What", und beide erreichten die Top 10 der Billboard 200 Albumcharts. Ein drittes Album, "Storm and Grace", wurde 2012 veröffentlicht.

Sie war viermal verheiratet. Sie heiratete Popstar Michael Jackson im Jahr 1994, nur 20 Tage nach der Scheidung von ihrem ersten Mann, Musiker Danny Keough. Das prominente Paar ließ sich 1996 scheiden, als Jackson mit Anschuldigungen des Kindesmissbrauchs kämpfte.

Presley heiratete den Schauspieler Nicholas Cage, einen Fan ihres Vaters, im Jahr 2002. Cage reichte vier Monate später die Scheidung ein. Ihre vierte Ehe war die mit ihrem Gitarristen und Musikproduzenten Michael Lockwood. Ihre Scheidung wurde 2021 vollzogen. Ihr einziger Sohn, Benjamin Keough, selbst Musiker, starb 2020 im Alter von 27 Jahren. Der Gerichtsmediziner von Los Angeles County erklärte diesen Tod für Selbstmord.

Lisa Marie Presley erinnerte sich an ihren Sohn in einem Essay für das People Magazine, den sie Anfang des Jahres auf Instagram veröffentlichte, und bezeichnete sich selbst als "zerstört" durch seinen Tod. Sie hinterlässt ihre Tochter Riley Keough, 33, eine Schauspielerin, und die 14-jährigen Zwillingstöchter Harper und Finley Lockwood.

