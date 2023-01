Wirtschaftliche Abstiegsängste nehmen in Österreich zu

Aufstieg durch Leistung? Daran glauben in Österreich immer weniger Menschen, wie eine IMAS-Umfrage zeigt.

Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg ist mittlerweile in Österreich weit verbreitet. Drei von vier Österreicherinnen und Österreicher fürchten sich davor, wie eine am Freitag präsentierte IMAS-Umfrage zeigt. Auch die Zukunftsaussichten der jungen Generation werden schlechter eingeschätzt als früher. Der Glaube an den sozialen Aufstieg durch Leistung ist stark gesunken. Viele verfolgen angesichts der vielen Krisen weniger Nachrichten und scheuen Diskussionen, in die eigenen vier Wände zurückziehen will sich die Mehrheit deshalb aber nicht.

IMAS führte von 28. September bis 19. Oktober mit 1.038 Personen über 16 Jahren Face-to-Face-Interviews. 81 Prozent der Testpersonen erwarten, dass sich das tägliche Leben durch die unterschiedlichen Krisen von Inflation über Corona bis zum Ukrainekrieg verändern wird. Zum Vergleich: Bei früheren Befragungen - nach Beginn der Pandemie, aber noch vor Kriegsausbruch - dachten das nur zwischen 72 und 74 Prozent.

Junge sehen schlechte Zukunftsaussichten

74 Prozent befürchten aktuell, dass sich ihre eigene finanzielle Situation verschlechtert. Auch der Blick in die Zukunft ist getrübt: Meinten 2015 noch 51 Prozent, dass die Jugend schlechtere Zukunftsaussichten haben werde als ihre Elterngeneration, denken das mittlerweile 55 Prozent. Auch der Glaube an den sozialen Aufstieg durch Hocharbeiten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken: 2017 hielten ihn noch 68 Prozent für möglich, 2019 rund 63 und zuletzt nur mehr 58 Prozent.

Die Krisen dämpfen offenbar auch die Lust, sich mit aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen: 56 Prozent diskutieren weniger gesellschaftspolitische Themen mit anderen, weil die Meinungen deutlicher auseinandergehen. 51 Prozent schauen seltener Nachrichten, da es nur noch um die Krisen geht. Ein völliges Abkapseln ist nach Corona für 58 Prozent aber keine Option. Jedoch 41 Prozent tendieren dazu, sich stärker zurückziehen und wollen zu Hause nur noch abschalten.

(APA)