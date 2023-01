LVMH-Eigentümer Bernard Arnault ernennt Tochter zur Dior-Chefin

(c) Getty Images (Pascal Le Segretain)

Beim Luxuskonzern LVHM wird umstrukturiert. Der Einfluss der Familie wächst weiter.

Er ist der reichste Mensch der Welt, sie - bedient man sich an der Sprechart sozialer Medien - ein Nepo-Baby. Die Rede ist von den Arnaults. Bernard Arnault, der milliardenschwere Eigentümer des Luxuskonglomerats LVMH, zu dem etwa Louis Vuitton, Fendi und Dior gehören, hat seine Tochter Delphine Arnault zur neuen Leiterin von letzterer Marke ernannt. Die 47-Jährige wird ab Februar Vorsitzende und CEO des französischen Luxusmaisons, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.

Der Entscheidung liegt eine große Umstrukturierung des Konzerns zugrunde. Delphine Arnault war zuvor bereits bei Dior, bevor sie zu Louis Vuitton wechselte, wo sie ab 2013 als Executive Vice President tätig war. Nun wechselt die Französin wieder zurück zu Dior.

In einer Presseerklärung beschreibt Bernard Arnault die Karriere seine Tochter im Unternehmen als „von Exzellenz geprägt“. Unter ihrer Führung habe sich „die Attraktivität der Produkte von Louis Vuitton verbessert“, so der Vater. Die Marke habe so regelmäßig neue Verkaufsrekorde aufstellen können. „Ihre scharfen Einsichten und ihre unvergleichliche Erfahrung werden entscheidend dazu beitragen, die weitere Entwicklung von Christian Dior voranzutreiben.“

Zunehmender familiärer Einfluss

Delphine Arnaults Aufgabe wird es nun sein, das Wachstum, das Dior noch vor der Pandemie verzeichnen konnte, wieder aufzunehmen. Aktuell steuert die Modebranche, und somit auch das Haus, auf eine arbeitsreiche Saison mit allerhand Schauen und neuen Kollektionen zu (die Pariser Modewoche steht vor der Tür).

Schon zuvor baute Bernard Arnault den Einfluss seiner Familie auf den Konzern aus. Sein Sohn Antoine Arnault wurde erst kürzlich zum Vorstandschef von Dior ernannt, er folgte dem 71-jährigen Sidney Toledano. Alexandre Arnault ist leitender Angestellter bei Tiffany & Co. (ebenfalls Teil von LVMH), Frederic Arnault ist CEO von TAG Heuer, einer Schweizer Luxusuhrenmarke. Jean Arnault, der jüngste Sohn, ist Leiter von Marketing und Produktentwicklung der Uhrensparte von Louis Vuitton.

Bernard Arnault bleibt

Zudem wurde am Mittwoch bekannt gegeben, dass der bisherige Dior-Chef Pietro Beccari die Leitung von Louis Vuitton übernehmen wird, dessen derzeitiger CEO Michael Burke in nicht genannter Funktion im Imperium verbleiben wird. Der Aktienkurs des Konglomerats stieg nach Bekanntwerden der Umbesetzungen übrigens an.

Auch lobte Arnault Beccari in einer Erklärung. Seit 2018 war der Italiener beim Haus Dior, zusammen mit Maria Grazia Chiuri und Kim Jones, den kreativen Köpfen der Marke, überwachte er die Entwicklungen inklusive der Renovierung des Pariser Flaggschiffs. Zuvor war der 55-Jährige für Fendi tätig. Der 73-jährige Bernard Arnault selbst zeigt übrigens keine Anzeichen, bald zurückzutreten. Zuletzt erhöhte er das firmeninterne Rentenalter des eigenen Postens um fünf Jahre, es liegt nun bei 80.

(evdin)