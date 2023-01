Die Zeit ist unser einziger Feind

England. Vor 100 Jahren verliebten sich die Schriftstellerinnen Virginia Woolf und Vita Sackville-West ineinander. In ihren Häusern und Gärten in Kent und Sussex wird ihre Geschichte mit Liebe gepflegt – auch wenn die Bausubstanz bisweilen bröckelt.

Nur ein Hausmeister hörte das Krachen, als im Dichterturm von Sissinghurst Castle am 31. August 2021 eine Decke einstürzte. Es war ausgerechnet die des Arbeitszimmers von Vita Sackville-West. Möbel, die seit ihrem Tod 1962 nicht mehr bewegt worden waren, und große Teile des Interieurs wurden unter Schutt begraben. 2700 Bücher und 1800 Objekte konnten gerettet werden.

Die Dichterin, Schriftstellerin, Gärtnerin und Aristokratin hatte die in Kent gelegene Ruine eines Jagdschlosses aus dem 16. Jahrhundert 1930 zusammen mit ihrem Mann, dem Diplomaten und Autor Harold Nicolson, gekauft. Hier legte das Paar den Garten an, der seit Jahrzehnten zu den beliebtesten in England zählt. Seine glamourösen Bewohner machten Sissinghurst Castle ebenso berühmt wie die legendären, durch Mauern aus Buchs und Eibe wie Zimmer getrennten Gärten.