Im Online-Forum der „Presse“ und auf den Leserbriefseiten wird über Klima-Aktivisten und Maßnahmen gegen den Klimawandel teils heftig diskutiert. Eine aktuelle Auswahl von Lesermeinungen.

Was „Presse"-Leserinnen und -Leser von der aktuellen Kilmadebatte halten.

Engagement und Protest sind erfolgreich

Dr Gert Branigg: So sinnlos sind die Absichten der Klima-Aktivisten wohl nicht, wobei einzelne Aktionen natürlich abzulehnen und unter Strafe zu stellen sind. Das sogenannte ,,Waldsterben“ wurde durch gesetzlich vorgeschriebene Filteranlagen kuriert, das ,,Ozonloch“ durch ein Verbot des FCKW-Ausstoßes gestopft. Also ,,erfolgreich“ sind Engagement und Protest sehr wohl.

Die CO2- Bekämpfung führt zu einem Umdenken im Gebrauch der fossilen Energieträger. Alle renommierten Autofirmen rüsten um. Eine Tempo-Reduzierung darf ja jeder freiwillig vornehmen, auch das ,,Körndl-Essen“ soll freiwillig bleiben.

Nur: Globale Probleme können freilich nur global gelöst werden. Wenn fossile Energie nur in Europa oder in der westlichen Welt ,,verboten" wird, ist diese durch den Preisverfall weltweit finanziell noch attraktiver. China hatte nur 1/4 der Energie-Kosten Deutschlands, mit dem Ukraine-Krieg haben sich die gestiegenen Kosten noch einmal zum Nachteil der westlichen Industrie verschoben.

Dr Gert Branigg, im Forum von diepresse.com

Forschung forcieren, Extremismus ablehnen

Auch die extrem agierenden Aktivisten fragen nicht, woher die Energie kommt, und fänden die Verkehsbehinderung nicht so gut, wenn die Oma ins Spital muss, dort im gut geheizten Zimmer oder klimatisierten OP mit allen technischen und pharmazeutischen Finessen versorgt wird und man sich über das Mobiltelefon + Netz über alles erkundigen und informieren kann. Forschung, Information und Maßnahmen in Sachen Klimawandel sind zu forcieren, Extremismus abzulehnen.

weiki, im Forum von diepresse.com

Auf Generation Greta mussten wir lang warten

Sie (Franz Schellhorn, Anm.) schreiben, Techniker und Forscher sollten das Problem der Klimaerwärmung lösen. Seit 50 Jahren kennen wir das Problem, seit etwa 25 Jahren ist es in Politik und Gesellschaft angekommen. Obwohl die Sache klar und zweifelsfrei scheint, hat Österreich bspw. seinen CO2-Ausstoß in den letzten 25 Jahren kaum gesenkt.

Und das, obwohl die Erwärmung bei uns mit einem Temperaturanstieg um vier Grad bis jetzt besonders stark ausgefallen ist. Wenn man nüchtern analysiert, kann man schon zur Erkenntnis kommen, dass unser System (Marktwirtschaft, Demokratie) und die Gesellschaft nicht in der Lage sind, dem Problem mit entsprechenden Korrekturen entgegenzutreten.

Ein wesentlicher Grund für die Untätigkeit liegt wohl auch darin, dass sich Generationen von Jugendlichen systemangepasst verhalten haben. Auf Generation Greta mussten wir lang warten. Aber auch diese hat bis jetzt nichts bewirkt, ja selbst die heutige Jugend steht nicht geschlossen hinter den Protesten, sondern agiert oft systemangepasst. Da ist es kaum verwunderlich, dass manche zu einer härteren Gangart greifen.

Ja, wir werden die Techniker und Forscher brauchen, aber auch die arbeiten dort am meisten, wo das meiste Geld ist. Der österreichische Staat gibt 20 Prozent seines Budgets für Pensionszuschüsse aus, während die Forschung stets über zu wenig Geld klagt. PV-Anlagen sind längst erfunden, da haben Techniker und Forscher ihre Arbeit bereits getan. Wenn die Politik aber nicht die Rahmenbedingung schafft, die eine Installation wirtschaftlich am günstigsten erscheinen lassen, wird nach dem heutigen System der Demokratie und Marktwirtschaft niemand eine PV-Anlage installieren lassen.

Alles ist möglich, wenn der Wille dazu da ist. Der Wille, dem Ernst der Lage entsprechend zu reagieren, fehlte bis jetzt. Vielleicht kippt das in der Bevölkerung, wenn sich die Veränderungen mit voller Härte auswirken. Hoffentlich ist es dann nicht zu spät.

Alexander Kratochwil, 1180 Wien

Bei der Bevölkerungszunahme hilft das auch nichts mehr

Den Tagesablauf zu stören und Aufsehen erregen ist das eine; brauchbare Konzepte zu entwickeln, um den auch von Menschen verursachte Klimawandel zu stoppen, das andere. CO2 verursachende Tätigkeiten einzuschränken, mag tendenziell vernünftig sein. Aber bei einer derart rasanten Bevölkerungszunahme hilft auch das nicht mehr! Wobei: Jene, die uns alles mögliche vorschreiben, wofür wir uns "schämen" sollten, auch selbst nicht darauf verzichten, mit Fernflügen exotische Urlaubsziele anzusteuern oder auf "Traumschiffen" über den Ozean zu reisen. Wer von anderen Verzicht verlangt, muss selbst bereit dafür sein. Dass das hart ist, kann ich freilich durchaus nach vollziehen...

Helmut Magnana, im Forum von diepresse.com

Klimahysterie als neue Religion

Unsere Gesellschaft ist zu saturiert, sie weiß nur noch, was sie nicht will. Zukunft ist für unsere heutige Generation nur mehr mit Verlustängsten verbunden. Was übrigens zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird: Während wir verzweifelt nachdenken, wie wir disruptiven Entwicklungen einen regulatorischen Riegel vorschieben, schaffen andere Fakten und reißen uns die Gestaltungsmacht aus der Hand.

Auf diesem resignativen Boden gedeiht die Klimahysterie in der Tat als neue Religion, die unserer diffusen Angst einen rationalen Anstrich verpasst. So sind wir bereit, zu glauben. Bereit, zu ignorieren, dass die Priesterkaste, obwohl sie sich Wissenschaftler nennen, nicht in der Lage ist, die historische Klimaentwicklung zu erklären. Ja sogar bereit, darüber hinwegzusehen, dass sich ihre Prognosen regelmäßig als falsch erweisen - solange sie nur zum Schlechteren revidiert werden. Wir folgen gerne dem Ruf zurück in eine Vergangenheit, in der zwar Wölfe unsere Nutztiere fressen, aber etwas wirklich besser war als heute: die Erwartungen an die Zukunft. Wer soll uns auf diesem Irrweg folgen?

Dr. Gerhard Siegl, 1090 Wien

Keine Rettung ohne dirigistische Maßnahmen

Mit diesem Leitartikel beweist Kramar, dass er zu den Besten in der "Presse" gehört. Nur sein optimistisches "wir" (Menschen) ist leider fragwürdig: Nur 25 Prozent der Österreicher vertrauen der Wissenschaft, und Leonore Gewessler wird ihr "Klimaschutzgesetz" nicht "zusammenbringen": Vertreter der "Wirtschaft" werden es leider zu verhindern wissen. Ohne dirigistische Maßnahmen wird unsere Erde nicht zu retten sein: Sinnlos kW-starke und schwere SUV und Protzvehikel müssten verboten und die Autofahrer (die Dummen unter ihnen halten sich für "Melkkühe" der Nation) für die wahren Kosten der Infrastruktur zur Kasse gebeten werden. Das alles hat nichts mit "kommunistischer Planwirtschaft" zu tun, sondern ist unserer Erde letzte Chance. Die "verlorenen Arbeitsplätze" können im Dienstleistungssektor und Pflegebereich gewonnen werden.

Dr. Günter Lachawitz, 3400 Klosterneuburg

Geht es ausschließlich um Machterhalt?

Erschreckend, die Sorge der Menschen, die mit verzweifelten Aktionen etwas verändern wollen, aber an der Ignoranz der Politik, die mit den üblichen Stehsätzen kontert, abgeschmettert werden. Da wirft sich die Frage auf, wie ernst nimmt die Politik im Allgemeinen die Probleme des Landes, oder geht es ausschließlich um den Machterhalt, egal was es kostet?

FRKL; im Forum von diepresse.com

Wo bleibt die Gesamtstrategie?

Gut wäre gewesen, wenn man bei all der Klimapolitik ein wenig auf die Gesamtstrategie geachtet hätte. Warum haben Ö und D nach 2014, nachdem sich die Probleme mit Russland abgezeichnet haben, lustig mit der Umstellung auf Gas weiter gemacht?

Ansonsten gehen die Proteste eh ins Leere. Wir sind dabei, alles auf Strom umzustellen, vor allem viele Privatleute investieren hier, keine andere Region weltweit macht mehr. Wenn man durch Fehlentscheidungen auf staatlicher Seite dann aber die höchsten Strompreise weltweit hat, wie derzeit D, hilft das nicht wirklich dabei.

Hondo2020, im Forum

Es gibt kein „Richtig"

Nicht, dass die Politik immer alles richtig machen würde! Das ist schon deshalb nicht möglich, weil es ein "Richtig" nicht gibt! Aber es ist halt eine Sache, mit möglicher Weise fundiertem Wissen eine Forderung aufzustellen und eine andere, als Politik diese Forderung auch umzusetzen - denn die Interessens- und Gemengelage für eine Staat ist hochkomplex, ebenso die Meinungen der Bürger (wie man auch aus den Kommentaren hier ersehen kann), sodass die beste Regierung immer nur einen Kompromiss realisieren kann. Oder will die Bevölkerung im Winter frieren, weil man sofort auf Gas und Co. verzichtet?

förstner, im Forum von diepresse.com

Zu spät

Die Klimaprofessoren werden zu wenig gehört, weil sich mit Verzichten (z.B. Kürzest-Strecken-Autofahrten) und langfristigen Änderungen keine Wahlen nach längstens fünf Jahren gewinnen lassen.

Was kümmert es einen Politiker, ob eine bedeutsame Fläche abgeholzt wird, weil ein Unternehmer dort ein Geschäft macht, der Wald mit den Bäumen jedoch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte braucht, um klima-aktiv werden zu können?

Null.

Vor den Auswirkungen der industriellen Abgase wird seitens der Umweltexperten seit Jahrzehnten gewarnt, jetzt, wo es sogar spürbar wärmer und länger wärmer geworden ist, bricht politische Aktivität aus.

Zu spät.

Andererseits kommt auch der Aktivismus hinsichtlich der behaupteten Klima-Apokalypse zu spät. Die Erwärmung wird sich kaum mehr stoppen lassen, die "Ziele" erinnern an Studenten, die das tägliche Lernpensum vor Prüfungen in unrealistischer Weise erhöhen - vor allem, um sich selbst zu beruhigen.

Politiker denken nicht über die Legislaturperiode hinaus. Leider.

milomike, im Forum von diepresse.com

Retrograde Weisheit auf Österreichisch

Retrograde Weisheit. Auf Österreichisch heißt das: Im Nachhinein is ma gscheida. Irgendwann wird man vielleicht sagen, in zehn, 20, 100 Jahren: Damals waren einige wenige so mutig aufzustehen für die 1,5 Grad, im Gestern gekämpft für ein lebenswertes Heute. Die Klimakleberinnen und -kleber sind gemeint. Die, die jetzt bestraft werden sollen, weil sie auf etwas zeigen, bei dem andere die Augen verschließen. Oder noch immer von Wirtschaftswachstum sprechen. Raus aus Kohle, aus Atomkraft, raus aus der erdrückenden Prognose, wie die Welt von morgen aussieht - wie soll das gelingen? Und ja, die Bewegung der Klimakleber verströmt etwas Bedrückendes, Faszination, von Fatalismus durchwebt. Denen ist Goja wurscht, wer braucht Kunst, wenn man sie eh nicht mehr bewundern kann, irgendwann in der Zukunft, die vielleicht gar nicht so weit entfernt ist. Nicht falsch verstehen: Lüzerath, Klimakleber, Kunstvernichter - das alles geschieht nicht in rechtsfreiem Raum, und es wäre fatal, sich darüber zu erheben. Aber das Blatt muss sich wenden - hin zu einem posthumanistischen Zeitalter, in dem es keine Klimakollapsszenarien mehr braucht. Statt Strafen müsste es ein Zuhören geben. Ein Ernstnehmen.

In Deutschland erging mitten in den Forderungen nach höheren Strafen für die Klima-Aktivistinnen und der sich beinahe täglich weiter aufheizenden Debatte um Blockade- oder Kunstaktionen ein Urteil in Flensburg, mit dem niemand rechnete: Eine Richterin bejahte Klimaschutz als rechtfertigenden Notstand und sprach den Beschuldigten frei.

Klar ist das Urteil ein juristisches Einhorn - noch. Aber irgendwann wird man vielleicht sagen: Da war eine, die hat's begriffen! Retrograde Weisheit und so. Noch sind wir aber in Österreich, und da heißt es in der Zwischenzeit: Gott sei Dank ist wenigstens Kitzbühel gerettet!

Dr. iur. Stefanie Trtan, 5020 Salzburg

Wir sind es unseren Kindern schuldig

Wir alle müssen uns endlich bewusst sein, dass jedes eingesparte Kilowatt nicht nur unsere Geldbörsen entlastet - im Moment besonders aktuell -, sondern auch den Druck auf die Stromproduktion reduziert und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Der Ausbau der erneuerbaren Energien hinkt noch immer hinterher - auch wegen vieler Widerstände (z. B. gegen Windräder - aber auch deren Gegner wollen/können auf Strom nicht verzichten . . . ). Und das gerade hierzulande so wichtige Standbein Wasserkraft schwächelt aufgrund niedriger Pegelstände durch die große Trockenheit. Auch hier lässt der Klimawandel grüßen . . . Doch unabhängig davon muss uns klar sein, dass wir alle mit unserem individuellen Verhalten ebenso Verantwortung tragen wie die großen Verbraucher, seien es Kommunen, sei es die Industrie, das Gewerbe etc. Sätze wie "Das bissl, was ich (nicht) brauch, macht das Kraut auch nicht fett" müssen endgültig der Vergangenheit angehören. Viele kleine "bissl" machen schließlich ein großes Ganzes, und da können, ja müssen wir alle unseren Beitrag leisten, es ist höchste Zeit! Das sind wir unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen schuldig, um deren (Über-)Leben es geht!

Doris Alt, 2392 Sulz

