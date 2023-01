Mitreden bei Künstlicher Intelligenz: Große Gefahr oder große Chance?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Wie viel müssen wir noch selbst wissen, wenn Künstliche Intelligenz und alles mögliche erklären kann? • (c) 2020 Getty Images

Durch die Software Chat GPT hat die Diskussion um umstrittene Technologie wieder an Fahrt aufgenommen. Wie gefährlich ist Künstliche Intelligenz? Und welche Chancen bietet sie? Diskutieren Sie mit!

Künstliche Intelligenz (KI) ist - zum Beispiel auf unseren Smartphones - schon längst Teil des Alltags geworden. Dass das Thema nun erneut in den Schlagzeilen ist, liegt am Programm „Chat GPT“. Das - derzeit - für die Nutzer kostenlose textgenerierende System beantwortet Fragen, schreibt Aufsätze, löst Rätsel, korrigiert Fehler und verfasst sogar Gedichte. Obwohl das Programm darauf ausgelegt ist, längere Texte zu schreiben, ist es derzeit nicht ratsam, Hausaufgaben und Seminararbeiten von der KI schreiben zu lassen, wie „Presse"-Tech-Expertin Barbara Steinbrenner in einer Analyse schreibt. Gleichzeitig fragt sie sich: Ist KI das Ende vom „Googeln"?

Das System hat jedenfalls noch allerhand Kinderkrankheiten, wie Steinbrenner in einer Glosse aufzeigt. Denn laut „Chat GPT“ ist Sebastian Kurz noch immer Kanzler von Österreich. Auch sonst habe die KI so ihre Schwächen: „Gerechnet auf ein einzelnes Individuum, sind ihre Fähigkeiten in Kombination mit Schnelligkeit weit überlegen. Die Resultate sind dann aber auch manchmal schrecklich langweilig und trivial. Das unterscheidet sie vom Menschen und der Lage Außergewöhnliches zu leisten."

Das zeigt sich auch beim Thema Gedichte, das Feuilleton-Redakteur Karl Gaulhofer unter die Lupe genommen hat. Sein Fazit: „Was Chat GPT mit logorrhoischem Eifer auswirft, bewegt sich auf dem sprachlichen Niveau braver Schulaufsätze, mit denen uninspirierte Schüler über die Runden kommen.“

Apropos Schulaufsätze: Auch zwei Pädagoginnen haben ihre Einschätzung zum Thema Künstliche Intelligenz in einem Gastkommentar abgegeben. Programme wie „Chat“ GPT würden die Schulen vor große Herausforderungen stellen, schreiben Hemma Poledna

und Ulrike Schark. Wenn Faktenwissen und auch Analysen so leicht abrufbar seien, müsse man sich fragen: „Wohin wollen wir mit der Schule?“ Und: „Wozu nachdenken, wenn es die Maschine schneller macht?“ Da könne auch keine noch so gute KI-check-Software helfen. Helfen würde es allerdings, die Schule als „zwischenmenschlichen Lernort“ zu begreifen, an dem - gute und schlechte - Schüler ernst genommen werden.

Barbara Schechtner hat sich in der „Presse am Sonntag“ dem Thema Künstliche Intelligenz gewidmet. Und sie fragt sich: Sind wir auf die Revolution vorbereitet, die viele jetzt prophezeien? Experten geben ihr Antworten, aber auch „Chat GPT“ selbst: „Ich bin auf die Aufgaben beschränkt, für die ich trainiert wurde und muss von einem Menschen überwacht und gesteuert werden. Ich brauche euch Menschen ja genauso, wie ihr mich brauchen werdet."

Diskutieren Sie mit: Haben Sie „Chat GPT“ schon ausprobiert? Werden KI-Programme die Welt revolutionieren? Wie gefährlich ist Künstliche Intelligenz? Und welche Chancen bietet sie?