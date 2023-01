Die Gefängnisqualen des Alexej Nawalny

Kerker, Krankheit, keine Medikamente – Familie und Verbündete schlagen Alarm. Der Gesundheitszustand des russischen Oppositionellen verschlechtert sich. Auch die deutsche Regierung mahnt ärztliche Behandlung ein.

Die Sorge um den Gesundheitszustand von Alexej Nawalny wächst. „Man bringt ihn langsam im Gefängnis um“, sagt Ljubow Sobol, eine enge Vertraute des inhaftierten Oppositionspolitikers. Nawalnys Mitstreiter und seine Familie kritisieren, dass dem Politiker ärztliche Behandlung sowie Medikamente verweigert würden.

Bei einer gerichtlichen Vernehmung am Mittwoch, zu der Nawalny per Bildschirm aus einer Zelle zugeschaltet wurde, sah er schlapp und ausgemergelt aus. Er hustete. „Warum dauert der Erhalt der einfachsten Medikamente hier episch lang?“, fragte er rhetorisch die Leitung seiner Strafkolonie in Melechowo, 260 Kilometer nordöstlich von Moskau. Um Medikamente aus der örtlichen Apotheke zu erhalten, müsse er „die härtesten Kämpfe ausfechten“. Seine Bitte, ihn in die Krankenabteilung aufzunehmen, würde anders als bei Mithäftlingen nicht erhört.