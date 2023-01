Die Ungleichheit nimmt weltweit ab

Die Globalisierung hat die Welt nach vorn gebracht. Protektionistische Ambitionen gefährden die erzielten Erfolge.

In den vergangenen Jahrzehnten konnten fast alle Länder ihre Wirtschaftsleistung erheblich steigern. So stiegen Einkommen und Vermögen Jahr für Jahr an. Vom freien Handelssystem profitieren demnach nicht nur „diejenigen, die auf der Vermögens- und Einkommensleiter ohnehin schon oben stehen“, wie uns hartgesottene Globalisierungskritiker gern eintrichtern wollen. Im Gegenteil.

Zur Autorin Carmen Treml forscht beim wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria.

Stark verbessert hat sich die Lage besonders in ärmeren Ländern, die sich sukzessive von wachstumshemmenden Handelsrestriktionen befreit haben.