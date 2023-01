Was lag im Handschuhfach von Joe Bidens Corvette-Cabrio?

Vielleicht sollten US-Präsidenten öfter ins Kino gehen. Agenten in den heißesten Hollywood-Filmen wissen doch: „Burn after reading!“

Selbstverständlich horten auch manche Abteilungen im Hochsicherheitstrakt des „Gegengifts“ Geheimpapiere. Wer sie lesen kann, erfährt zum Beispiel den täglichen Kaffee- und Schokoladenverbrauch diverser Kabinette. Das dürfte niemals öffentlich werden. Wir führen zudem eine Liste über die bösesten Geister, die in aller Welt, vom kältesten Osten bis zum globalsten Süden, den übelsten Missbrauch treiben.



Geübte Leser erkennen am Superlativ: Solche Charts von fehlgeleiteter Macht sind brisant. Nie aber würden wir solch belastendes „klassifiziertes Material“ in einer Garage neben einer Corvette lagern, wie dies der US-Präsident tat. Vintage-Cars sind stets durch Diebstahl gefährdet. Dass Joe Biden diese Papiere mit nach Hause genommen hat, als er nur Vizepräsident war, spricht nicht für mildernde Umstände. Damals war er noch richtig aktiv.