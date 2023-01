Herbert Kickls Testlauf in St. Pölten

Auch wenn die niederösterreichische Landtagswahl keine spektakulären Knalleffekte bringen wird – ein blaues Auge droht der ÖVP, aber auch der SPÖ.

In Jahren ohne Nationalratswahl müssen die Urnengänge in den Ländern als Kristallkugel für den Bund herhalten. So ist es Brauch. Zugegeben, die Schwankungsbreite dieser Länder-Orakelsprüche ist gewaltig, aber von allen Bundesländern kommt Niederösterreich der Bundesdimension am nächsten – schon wegen der Anzahl der Wähler. Diesmal wird die Bedeutung der Wahl auch bewusst hochgejazzt. Johanna Mikl-Leitner warnt vor Rot-Blau-Pink in St. Pölten. Die anderen (bis auf die Grünen) wollen am 29. 1. indirekt über die Bundesregierung abstimmen und stellen bei ÖVP-Verlusten im Land Nationalratswahlen in Aussicht.



Da hilft es nur bedingt, dass sich die Landes-ÖVP in alter „L'État, c'est moi!“- Tradition als überparteiliche Niederösterreich-Partei geriert, weit weg von Türkis und Schwarz. Die Konkurrenz beharrt auf „mitgehangen, mitgefangen“. Nicht zu Unrecht. Ist doch die Landes-ÖVP das Gravitationszentrum des türkisen Universums. Personell eng mit dem Bund verwoben laboriert sie zudem an Problemen, die zur Bundesmisere passen: Inseratencausa, ORF-Landesstudio-Affäre.