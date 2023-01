"Am Tag des Befehls bereit"

Der scheidende Militärchef Aviv Kochavi geht am Montag nach dem Ende seiner vierjährigen Amtszeit als Generalstabchef in den Ruhestand. Insgesamt diente er dem Militär rund 40 Jahre.

Israel ist nach Angaben des scheidenden Militärchefs Aviv Kochavi für einen möglichen Angriff auf den Iran ausreichend vorbereitet. Er übergebe dem angehenden Generalstabschef Herzi Halevi "eine Armee, die die Atomanlagen des Irans angreifen kann. Es gibt eine Reihe von Plänen. Diese werden in den kommenden Jahren nur noch wachsen", sagte Kochavi in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung "Yediot Ahronot".

Der Nachrichtenseite "Walla" sagte Kochavi: "Das Militär wird an dem Tag des Befehls bereit sein, seine Mission auszuführen". Auf die Frage, was passieren würde, falls die USA die Mission nicht unterstützten, sagte er: "Israel muss in der Lage sein, diese Operation durchzuführen, auch wenn das bedeutet, dass wir allein handeln."

Iran und Israel betrachten sich als Erzfeinde. Unter anderem die USA und Israel werfen dem Iran vor, Atomwaffen anzustreben. Ein internationales Abkommen, das Irans Atomprogramm einschränkt, hatte der frühere US-Präsident Donald Trump einseitig aufgekündigt. Verhandlungen zur Wiederbelebung liegen auf Eis. Die Islamische Republik betont, Kernenergie nur für zivile Zwecke zu nutzen.

