Bier wird teurer, zum Ärger der Wirte

Die Brau-Union erhöht die Preise in der Gastronomie.

Wien. Die Brau-Union erhöht die Bierpreise für Wirte um durchschnittlich 9,5 Prozent. Dies wiederum stößt den Gastronomen sauer auf, die sich ungleich behandelt fühlen, berichten die „Oberösterreichischen Nachrichten“. Zur Linzer Brau-Union gehören Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss. Bei der Wiener Ottakringer Brauerei prüft man gerade die Preise, eine Erhöhung im Jahresverlauf wird nicht ausgeschlossen.

Begründet werden die höheren Abgaben von der Brau-Union wie auch von Ottakringer mit den stark gestiegenen Energie- und Rohstoffausgaben sowie Logistik- und Personalkosten. „Der massive Anstieg bei den Herstellungskosten betrifft die ganze Branche“, hieß es von Ottakringer.

4,5 Euro für ein Krügerl

Die Brauerei Ried (OÖ) kündigte eine Preiserhöhung für April an. Wie hoch diese ausfallen wird, könne man noch nicht sagen. Auch von der Brauerei Zwettl hieß es, dass Preisanpassungen notwendig seien. Wie in allen anderen Branchen auch waren die Kollektivvertragsabschlüsse in der Brauereiwirtschaft für heuer höher als in den Jahren davor. Der neue Kollektivvertrag für die rund 3500 Beschäftigten in Österreichs Brauereien sieht für 2023 eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 7,4 Prozent vor.

Eine Annäherung, wie sich die Bierpreise entwickelt haben, liefern die Durchschnittspreise der Statistik Austria – wobei diese Momentaufnahmen beinhalten und daher nur eingeschränkt vergleichbar sind, betonen die Statistiker. Demnach kostete ein halber Liter Bier im Restaurant im Jahr 2010 noch 3,13 Euro. 2020 wurde die Vier-Euro-Grenze geknackt, 2021 kostete das Krügerl bereits 4,13 Euro. Der letzte verfügbare Durchschnittswert datiert vom November 2022 mit 4,52 Euro. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2023)