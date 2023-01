Was Russen im Kriegsjahr am liebsten lasen

Drucken

Hauptbild • Sag mir, was du liest, und ich sage dir, wie du denkst: Spiegeln die Topseller am russischen E-Book-Markt die Psyche eines Landes im Kriegszustand wider? • Imago stock&people

Verkaufszahlen des größten russischen digitalen Bücheranbieters zeigen, was Lesende dieses Landes besonders interessierte: von fatalistischer Science Fiction und Selbsthilfe-Ratgebern bis zu einer russisch-ukrainischen Romanze.

Die schlimmsten Albträume sind wahr geworden, eine globale Epidemie ist gekommen, ein schrecklicher Krieg – doch sogar mit apokalyptischen Zuständen arrangieren sich die Menschen: Über solch eine Welt schreibt der russische Science-Fiction-Autor Sergei Lukyanenko in seiner „Trilogie der Veränderten“, auf die er im Herbst eine unerwartete Fortsetzung hat folgen lassen. Gemeinsam mit zwei der vorhergehenden Bände machte ihn der Roman 2022 zum kommerziell erfolgreichsten russischen Autor – zumindest im jüngst veröffentlichten Ranking von LitRes, dem größten russischen Anbieter für E-Books und Hörbücher.

Diese Zahlen zeigen – zumindest für die tendenziell jüngere, digitalisierte Leserschicht – klare Tendenzen. Ob Russen in Lukyanenkos dunkler Zukunftswelt etwas von ihrer Gegenwart wiedererkannten, im ersten Jahr des Angriffskrieges auf die Ukraine? Lukyanenko, der in den 1990er-Jahren seinen Durchbruch hatte, ist seit Langem der beliebteste Science-Fiction-Autor seines Landes. Doch auch wenn man seinen aktuellen Erfolg nicht direkt auf den Krieg zurückführen kann, trifft er wohl in einem aktuell relevanten Punkt die Stimmung eines Großteils der russischen Bevölkerung: nämlich in der fatalistischen Sicht auf Krieg und Frieden.