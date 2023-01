Vorsorge: Kritik an mangelnden Maßnahmen

Der Rechnungshof fordert verbindliche Vorgaben für mehr gesunde Lebensjahre.

Wien. Der Rechnungshof (RH) fordert verbindliche Maßnahmen ein, um die Zahl der gesunden Lebensjahre in der Bevölkerung zu erhöhen. Im Gegensatz zu im Jahr 2012 gefassten Regierungsplänen ist diese nämlich nicht gestiegen, sondern in der Zeit von 2014 bis 2019 um 1,6 Jahre gesunken.

Bis 2032 sollte jeder Mensch in Österreich zwei Lebensjahre mehr in Gesundheit verbringen. Das beschloss der Ministerrat 2012 als eines von zehn „Gesundheitszielen Österreich“. Tatsächlich hat sich die Situation verschlechtert. So hatte man laut Statistik Austria im Jahr 2019 im Alter von 65 Jahren durchschnittlich nochmit 9,75 gesunden Lebensjahren zu rechnen. 2014 lag der Wert bei 11,35 Jahren.

Chronische Erkrankungen

Analysen führen das unter anderem darauf zurück, dass der Anteil der Bevölkerung mit chronischen, nicht übertragbaren Erkrankungen wie etwa Adipositas oder psychischen Erkrankungen in Österreich hoch ist. Nach wie vor sei der Bedarf an zielgerichteten Präventionsmaßnahmen groß, so der RH.

Das Gesundheitsministerium verfolgte etwa das Ziel, zur Verbesserung der Ernährung von Kindern beizutragen. Die meisten Maßnahmen waren aber nicht verbindlich, kritisiert der RH. Aus seiner Sicht wäre auch die Wirkung der Absichtserklärungen zur Reduzierung des Zucker- und Salzgehalts in Lebensmitteln zu evaluieren. Bei Bedarf seien verbindliche Vorgaben zu prüfen und einzuleiten. Angesichts der angekündigten Einführung eines neuen digitalen Eltern-Kind-Passes verweist der Rechnungshof darauf, dass die bereits bis 2019 erarbeiteten Änderungen des Passes Ende 2022 noch nicht umgesetzt waren. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2023)