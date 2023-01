Wie schlecht steht es um Tesla?

Der einst gehypte US-Autobauer muss die Preise senken, um attraktiv zu bleiben.

Wien/Austin. In Zeiten, in denen die Preise nur eine Richtung kennen – nämlich nach oben –, ist der Schritt, den der US-Autobauer Tesla in der Nacht auf Freitag gesetzt hat, überraschend und am Ende sehr vielsagend. In den USA und Deutschland werden einige Elektromodelle künftig um bis zu 20 Prozent billiger verkauft (laut dem Konfigurator der Website gelten die Preissenkungen zum Teil auch in Österreich).

Mit den Preissenkungen wird beispielsweise das Model 3 in Deutschland um 6000 Euro günstiger, es kostet nun ab 43.990 Euro (in Österreich: ab 44.990 Euro). In den USA zahlt man für die günstigste Version des Model 3 künftig 44.000 Dollar, zusätzlich gibt es eine staatliche Förderung in Höhe von 7500 Dollar.