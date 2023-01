Fondsvolumina sanken

Performance-Sieger waren 2022 laut VÖIG Derivatefonds. Die vielen Krisen waren „spürbar“.

Wien. Das Jahr 2022 ist für Investmentfonds schwierig gewesen. Das heimische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWG) sank um 14 Prozent auf rund 187,7 Mrd. Euro, wie die Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) am Freitag bekannt gab. Der Ukrainekrieg, steigende Energiepreise, Inflation und Zinserhöhungen seien auf den Kapitalmärkten „spürbar“ gewesen.

Performance-Sieger im Ein-Jahr-Zeitraum waren laut VÖIG Derivatefonds mit einem Plus von rund 17,5 Prozent. Dahinter folgten Aktienfonds für Mittel- und Osteuropa mit rund 3,6 Prozent. Alle anderen Kategorien performten negativ.

Nachhaltigkeit weckt Interesse

Die Auflage von nachhaltigen Investmentfonds machte heimische Investorinnen und Investoren laut VÖIG „kapitalmarktaffin“. „Die Anlegerinnen und Anleger wollen mit ihrem Engagement auf den Märkten nicht nur Renditen erzielten, sondern die Wirtschaft nachhaltig umgestalten, sie sind daher langfristig investiert“, betonte VÖIG-Präsident Heinz Bednar. Die Nettomittelveränderung von 4,1 Mrd. Euro im Bereich nachhaltiger Fonds zeige „diese erfreuliche Entwicklung sehr deutlich“.

Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten den Angaben zufolge die vermögensverwaltenden Fonds mit rund 701,8 Mio. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen belief sich auf 1,7 Mrd. Euro, und die Kursverluste summierten sich auf rund 28,8 Mrd. Euro.

Die „Kraft des Kapitalmarkts“ zeige sich in der Zehn-Jahre-Performance deutlich. Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika performten demnach mit einem Plus von 10,8 Prozent jährlich, gefolgt von Aktienfonds mit Schwerpunkt Japan mit 5,6 Prozent und Aktienfonds internationaler Aktien mit 5,6 Prozent. Die Aktienfonds Österreich performten mit 3,5 Prozent. Im Rentenfondsbereich lagen im Zehn-Jahre-Fondsbereich Rentenfonds in Fremdwährung mit 0,4 Prozent vor den Rentenfonds vorwiegend in Euro mit rund 0,3 Prozent – jeweils per annum.

Ende 2022 verwalteten die 15 heimischen Verwaltungsgesellschaften 1967 Wertpapierfonds – davon 983 Publikumsfonds und 984 institutionelle Fonds. 102 Investmentfonds wurden geschlossen, 161 fusioniert. Parallel dazu wurden im vergangenen Jahr 68 Fonds neu aufgelegt. (APA)

