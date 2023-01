Demonstrationskultur: "Griaß euch, Mitmenschen!"

Drucken

Hauptbild • Der Wiener Heldenplatz am 23. Jänner 1993: Protest ohne Krawall, dafür mit Lichtern. • Kurt Keinrath/picturedesk

Eines der Corona-Opfer war die Demonstrationskultur. Vor 30 Jahren gab es ein Gegenbeispiel: das friedlich-freundliche „Lichtermeer“. Eine Analyse mit Erinnerungen.

Es gab in der Geschichte der Zweiten Republik keine größere Kundgebung als die Demonstration vom 23. Jänner 1993. Das sogenannte Lichtermeer gilt als einzigartiges Beispiel erfolgreicher Mobilisierung. Es waren rund 300.000, die der Einladung, auf dem Wiener Heldenplatz gegen Fremdenfeindlichkeit aufzutreten, folgten. Zum Vergleich: Rund 8000 Menschen waren auf dem Höhepunkt der „Waldheim-Affäre“ auf der Straße, bis zu 30.000 bei den Corona-Demonstrationen.

Es war schon damals schwer (und ist es heute noch mehr), die Atmosphäre wiederzugeben, die an diesem Wintertag 1993 von den Menschen mit ihren vom Kerzenlicht beleuchteten Gesichtern ausging. Die meisten, wie der Autor dieser Zeilen, schafften es gar nicht, bis zum Heldenplatz vorzudringen. Vor dem Burgkino war für mich und meine Familie das Marschieren schon beendet. Von den Reden auf der Heldenplatztribüne war so weit weg nichts zu hören. Der Wind blies immer wieder die Lichter aus, dann musste einer von nebenan aushelfen. Man sah im Übrigen an diesem Abend nur lächelnde Gesichter. Nicht die Wut und den Zorn wie bei den Corona-Demonstrationen. Ich kann mich nicht erinnern, damals einen Polizisten gesehen zu haben.