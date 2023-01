Auf dem Meer war Rot-Weiß-Rot ein Big Player

Die Handelsmarine der Habsburger konnte im Welthandel mithalten.

Der emsige Habsburg-Experte und produktive Buchautor Gregor Gatscher-Riedl dürfte „Presse“-Lesern durch zahlreiche Rezensionen seiner Werke bestens bekannt sein. Wenn nicht, nur kurz: Promovierter Historiker, Mitarbeiter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, neun dickbändige Werke zur Geschichte der Monarchie und ihrer Sehnsuchtsorte – und „Archivar der Marktgemeinde Perchtoldsdorf“!

Diesmal hat sich der Autor im Gedenken an den früh verstorbenen Horst Friedrich Mayer einem weitgehend unbekannten, dafür umso vielfältigeren Themengebiet gewidmet, nämlich der Handelsmarine in der Monarchie. Der Vielvölkerstaat – und das wird heute oft vergessen, weil es zu lang her ist – war ein großer Player in der Transportlogistik am Meer. Reedereien wie der Österreichische Lloyd oder die transatlantische Austro-Americana spielten dabei eine führende Rolle im Welthandel – nicht nur in der Levante, sondern bis nach Australien.