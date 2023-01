Bluttat in Baden: Zwei Tote, eine schwer verletzte Person

Das Landeskriminalamt ermittelt. In den Abendstunden war die Spurensicherung im Gange.

In Berndorf (Bezirk Baden) hat sich laut Polizei am späten Freitagnachmittag eine Bluttat ereignet. Zwei Personen starben, eine Person wurde schwer verletzt, bestätigte Sprecher Johann Baumschlager auf Anfrage Online-Medienberichte. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. In den Abendstunden war die Spurensicherung im Gange. Nähere Informationen gab die Exekutive vorerst nicht bekannt.

Laut Online-Medienberichten soll ein Mann mit einem Messer seine beiden Schwestern attackiert haben. Eine Frau starb, die andere soll mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Nach der Tat soll der Mann Suizid begangen haben.

(APA)