FPÖ wettert beim Neujahrstreffen gegen "Ballkleid-Hanni"

„Wir sind im Steigflug, während der ÖVP die Wähler, die Minister und die Landeshauptleute davonschwimmen“, poltert FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in Wiener Neustadt.

Die FPÖ begeht heute, Samstag, in Wiener Neustadt ihr traditionelles Neujahrstreffen - und stimmt sich sowie ihre Anhänger dabei auf die nahende Landtagswahl in Niederösterreich ein. Zum Auftakt begrüßte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, seines Zeichens auch Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, die Besucher im Veranstaltungszentrum Arena Nova - um dann sogleich gegen die politische Konkurrenz auszuteilen.

„Mit Niederösterreich hat diese ÖVP längst nichts mehr zu tun“, befand Schnedlitz und nahm auf die aktuellen Wahlplakate der absolut regierenden Volkspartei Bezug. Die „Muttersprache“ der Partei rund um Johanna Mikl-Leitner sei etwa Korruption, befand er und spielte damit auf den schwarzen Wahlslogan „Muttersprache: Niederösterreich“ an, der derzeit im flächengrößten Bundesland ebenso wie in den Wiener Randbezirken auf zahlreichen Plakaten zu lesen ist.

„Wir sind im Steigflug, während der ÖVP die Wähler, die Minister und die Landeshauptleute davonschwimmen“, so Schnedlitz weiter. ÖVP-Chefin und „Ballkleid-Hanni" Mikl-Leitner werde als nächste an der Reihe sein, prophezeite er - ein Seitenhieb auf eine Aussage der Landeshauptfrau aus dem Vorjahr. Damals hatte Mikl-Leitner auf die Frage, was jede und jeder Einzelne gegen den Klimawandel machen könne, gemeint: „Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei Ballkleider.“

Auf dem Programm des Neujahrstreffen steht heute noch ein Auftritt von Bundesparteichef Herbert Kickl. Auch Landesparteichef Udo Landbauer wird das Wort ergreifen. Schon ab 10.00 Uhr wurden die zahlreichen Gäste in der Halle mit Musik von der John Otti Band unterhalten. Zu Hit-Klassikern wie „Sierra Madre" wurden begeistert rot-weiß-rote - und niederösterreichische blau-gelbe - Fähnchen geschwenkt. Laut FPÖ sind rund 5000 Menschen erschienen.

(APA/hell)