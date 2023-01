Von 21 bis 2 hoch 256: Was Bitcoin-Fans an Zahlen fasziniert

Bitcoin ist mit einem Plus ins neue Jahr gestartet, der Kurs hat aber schon bessere Zeiten gesehen. Doch manche Zahlen ändern sich nie.

Bitcoiner mögen mythologische und popkulturelle Anspielungen, aber auch lateinische Sprüche. „Vires in numeris“ lautet einer und bedeutet: „Die Stärke liegt in den Zahlen.“ Bitcoin basiert auf Mathematik und Kryptografie statt auf Konvention und Vertrauen. Erfunden wurde der Slogan wohl eher in den USA als im alten Rom, denn im Englischen gibt es den Ausdruck „Strength in numbers“, er bedeutet, dass eine (große) Gruppe mehr Einfluss hat als eine Person.

21 (es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben) ist wohl die bekannteste Bitcoin-Zahl, prangt sie doch auf den T-Shirts vieler Fans. Doch gibt es noch weitere Zahlen, die bedeutsam sind.