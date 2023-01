Steht die Spitzengastronomie vor dem Aus?

Das beste Restaurant der Welt sperrt zu. Was Österreichs Spitzenköche über Käferbeine und Gratis-Mitarbeit denken – und was das Noma-Ende für die Zukunft des Fine Dining (nicht) bedeutet.

Buchtipp Geheimnisse meiner italienischen Küche

Anna del Conte

Ars Vivendi Verlag

328 Seiten, 35,50 € Anna del Conte weiß, wie sich ein perfekter Pastateig anfühlt. Kein Wunder, die Italo-Britin ist bald hundert – und befasst sich seit Langem mit Essen. Ihr jüngstes Buch versammelt ihre liebsten Rezepte, mit Hintergründen und detaillierten Erklärungen. Da kann man noch was lernen.

Das beste Restaurant der Welt sperrt zu: Das legendäre Noma in Kopenhagen, das die internationale Spitzenküche mit seiner radikalen Regionalität revolutioniert hat, wird es noch knapp zwei Jahre geben. Dann will René Redzepi ein Food-Labor betreiben – ähnlich wie es vor ihm schon ein anderer tat: der Katalane Ferran Adriá, mit dem El Bulli Erfinder der Molekularküche.



Mehr als das Aus an sich sorgt insofern die Begründung für Wirbel. Die derzeitige Form der Spitzengastronomie sei nicht nachhaltig, so Redzepi: finanziell wie emotional, als Arbeitgeber wie als Mensch. Lange Arbeitszeiten und hohe Qualität, faire Entlohnung und akzeptable Preise – das Menü kostet ohne Wein an die 500 Euro – würden nicht zusammen gehen. „Wir müssen die Branche völlig neu denken.“