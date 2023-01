Südkorea: Zwischen Weltoffenheit und Lokalisierung

Südkorea droht angesichts von Handelskriegen großer Mächte ins Hintertreffen zu geraten. Wie das Land seine Position in der Weltwirtschaft halten will.

Es ist nicht lang her, da wurde Sicherheitspolitik vor allem in Form von Waffen, Schutzwesten und Militärbündnissen gedacht. Für das friedliche Wohl eines Landes hatten Soldaten und Polizistinnen zu sorgen, die Verteidigungsministerin und vielleicht noch die Rüstungsindustrie. Gerade der Ukraine-Krieg hat in vielen Ländern der Welt zu einer neuen Konzentration auf diese alten Gebiete der Sicherheitspolitik geführt. Hört man sich aber dieser Tage in Südkorea um, geht es bei dem Thema zunächst um etwas anderes.



„Das Spektrum nationaler Sicherheit“, schrieb die Tageszeitung „Korea Herald“ im November, „weitet sich allmählich auf neue Bereiche aus, einschließlich Wirtschaft, Nahrungsversorgung, Umwelt- oder sozialer Faktoren“. Kurz darauf verkündete auch die südkoreanische Regierung, sie wolle sich im Dienst der nationalen Sicherheit gegen globale Risken wappnen – allerdings eben nicht vor allem mit Waffen, sondern durch Handelsverträge, Steueranreize und Lieferkettenmanagement.