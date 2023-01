Nordsyrien: Wo Sprengfallen in Kühlschränken lauern

Im Nordsyrien hat der Islamische Staat (IS) verminte Gebiete hinterlassen. Und die Jihadisten legen neue Hinterhalte.

Das ganze Gebäude war voller tödlicher Fallen. Sie lauerten in Schubladen, zwischen scheinbar achtlos verstreutem Hausrat, ja sogar in Kühlschränken. Nur eine kurze Berührung, ein Öffnen einer Tür, ein Betätigen eines Lichtschalters – und die Sprengsätze detonierten, rissen ihre Opfer in den Tod oder verstümmelten sie schwer. Mit zynischem Einfallsreichtum haben die Jihadisten des sogenannten Islamischen Staates (IS) ihre Minen und Sprengfallen gelegt. Und Roni und sein Team brauchen höchste Konzentration, um bei ihrer gefährlichen Tätigkeit am Leben zu bleiben.

„Wann immer sich der IS zurückziehen musste, hat er nicht nur die gesamte Frontlinie, sondern auch das Hinterland vermint“, berichtet Roni, der aus Sicherheitsgründen einen Decknamen verwendet. Der Mann mit dem dunklen Vollbart ist Vizedirektor von RMCO. Die Organisation kümmert sich um die Räumung der zahlreichen Minen und Explosivkörper im Norden und Osten Syriens – Relikte des Krieges gegen den IS, der seit vielen Jahren in der Region sein Unwesen treibt. Hier, auf ihrem Stützpunkt im Süden der Provinz Hasakah, bereiten sich Roni und seine Mitarbeiter auf ihre Einsätze vor. „Die IS-Anhänger haben sogar in den zivilen Wohnungen, in denen sie lebten, vor ihrer Flucht Sprengfallen versteckt“, schildert Roni. „Für unsere Arbeit bedeutet das: Egal, ob wir eine Schule oder ein Wohnhaus vor uns haben, es kann immer vermint sein.“