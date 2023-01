Stars und Experimente am Balaton

Mit einer schmucken Altstadt und hochkarätigen Festivals lockt das ungarische Veszprém auch in anderen Jahren. Heuer setzt man zudem auf Kunst an ungewöhnlichen Orten. ✒

Glaubt man den Linguisten, rührt der Ortsname Veszprém vom Slawischen her und bedeutet „uneben”. Für den Besucher der westungarischen 60.000-Einwohner-Stadt ist das nicht weiter überraschend, gestaltet sich doch die Fortbewegung hier als ein stetes Auf und Ab. Selbst die Altvorderen hielten schon fest, dass Veszprém auf sieben Hügeln errichtet worden sei – wie die Ewige Stadt Rom. Andere leiten den Namen aus dem Deutschen „Weißbrunn“ ab, unter Hinweis auf einen berühmten Brunnen in der Stadt.

Sei's wie's sei. Eines ist gewiss: Dieses Jahr ist Veszprém der kulturelle Nabel Europas. Und hat sich dafür fein herausgeputzt. Das Burgviertel etwa ist mit seinem vielfältigen historischen Gemäuer ein wahres Schmuckkästchen. Schon vor 1000 Jahren, also zu Zeiten des ungarischen Staatsgründers König Stephan des Heiligen, soll hier eine Festung gewesen sein. Stephans Gattin, die selig gesprochene bayerische Prinzessin Gisela, hob in Veszprém die Kathedrale St. Michael aus der Taufe. Hier hat auch das hiesige Erzbistum seinen Sitz, und von hier eröffnet sich ein atemberaubender Blick über das hügelige Stadtbild.

Das Programm der Kulturhauptstadt wird zum Großteil in dieses geschichtsträchtige Ambiente gebettet sein. Dazu zählen jährliche Fixpunkte des kulturellen Lebens wie das Veszprém-Fest (12. bis 16. Juli), bei dem heuer unter anderen Anna Netrebko (14. Juli), Joss Stone (15. Juli) und Norah Jones (16. Juli) auftreten werden, oder das Straßenmusik-Festival (19. und 22. Juli). Dabei sorgt ein Großaufgebot internationaler Straßenmusikanten für eine mitreißende Atmosphäre in der Stadt.



Kunst im Kraftwerk. Überdies wird es eine Reihe von Konzerten, Theatervorstellungen und Lesungen an scheinbar kunstfernen Orten innerhalb und außerhalb Veszpréms geben, etwa in mittelalterlichen Kirchenruinen, Parks, Wäldern, ehemaligen Bergwerken und Sternwarten, aber auch auf Märkten und Stränden. Besonders inspirierend verspricht das interdisziplinäre Kunstfestival INOTA (1. bis 3. September) zu werden, das ein Schmelztiegel experimenteller Ideen vor allem im Bereich audiovisueller Kunst sein will. Es wird im stillgelegten Wärmekraftwerk der Stadt Várpalota, rund 25 Kilometer von Veszprém entfernt, stattfinden. Vorbild dafür ist das Elevate Festival in Graz.

Schließlich darf auch nicht vergessen werden, dass Veszprém im Verbund mit seinem landschaftlich abwechslungsreichen Umland zur Kulturhauptstadt erkoren wurde. Das „Ungarische Meer“, der Balaton, ist nur einen Steinwurf entfernt. Auch das malerische Balaton-Hochland (Balatonfelvidék) mitsamt dem vulkanisch geprägten Káli-Becken ist allemal einen Ausflug wert. Nicht minder in seinen Bann zieht die Bakony-Hochebene nördlich von Veszprém mit ihren weitläufigen Wäldern.

Weit ist es im Übrigen nicht: Die Autofahrt aus Wien dauert nur zweieinhalb Stunden. Von einer Zugfahrt ist wegen der schlechten Anbindung Veszpréms ans internationale Bahnnetz indes abzuraten. Offizieller Startschuss für das Kulturhauptstadtjahr ist am 21. Jänner mit 50 kulturellen Programmen an 13 Standorten der Stadt. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2023)