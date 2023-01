Noch ein Trümmerhaufen, den Putin hinterlässt

Im Kreis der Osteuropaexperten findet eine Gewissenserforschung statt: „Was nur haben wir alles falsch gemacht?“

Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine Vielzahl bisher angenommener Gegebenheiten über den Haufen geworfen – und zwingt zu Neuansätzen:



In der Energiefrage erleben wir die Loslösung von russischem Öl und Gas, die Suche nach anderen Rohstofflieferanten und den verstärkten Trend hin zu erneuerbarer Energie; in der Sicherheitspolitik sehen wir die Verabschiedung von der naiven Vorstellung, in Europa seien eh alle einigermaßen gut miteinander und ein großer Bodenkrieg deshalb undenkbar; in der Welt der Wirtschaft löst sich vor unseren Augen die törichte Auffassung auf, dass Handel einen Wandel in autoritären/diktatorischen Regimen hin zu mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bewirkt. Um nur einige wenige Beispiele für die jetzige „Zeitenwende“ (Olaf Scholz) zu nennen.