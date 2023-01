Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Österreichs Rekordschulden werden noch teurer: Ende 2022 beläuft sich der Schuldenstand auf 270,89 Milliarden Euro und übertrifft damit den letzten Höchstwert von 2021 deutlich. Wie soll das weitergehen? Madlen Stottermeyer hat nachgerechnet. Mehr dazu. [premium]

Droht Dominic Thiem die Zwangspause? Der Niederösterreicher erlebt bei den Australian Open eine Dreisatzniederlage gegen Andrej Rublew. Ab Mitte des zweiten Satzes spielte er sichtlich gehandicapt. Christoph Gastinger hat das Match analysiert. [premium]

Sechsfachmord in den USA: In Kalifornien sind eine 17-jährige Mutter und ihr Baby mit Kopfschüssen getötet worden. Die Tat ereignete sich in einer kleinen Ortschaft namens Goshen und wurde vermutlich von Drogenkriminellen verübt. Mehr dazu.

Chinas Bevölkerung schrumpft erstmals seit 1961: Ende Dezember habe das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,411 Milliarden Einwohner gehabt und damit rund 850.000 weniger als ein Jahr zuvor. Mehr dazu.

Vom ORF-Star zu Herbert Kickls Einpeitscherin: Die frühere Romy-Preisträgerin Marie Christine Giuliani hatte beim Jahresauftakt der Freiheitlichen in Wiener Neustadt eine Hauptrolle inne. Stellt sich die Frage: Was macht die Ex-„Bingo“-Frau bei Blau? Mehr dazu. [premium]

Warum tun wir uns bei Kunst und Verbrechen so schwer? Der Prozess um Florian Teichtmeister zeigt, wie schwer die Gesellschaft sich tut, wenn verehrte Künstler Verbrechen begehen oder moralisch zweifelhaft werden. Von unserem Problem mit dieser Fallhöhe erzählen viele Beispiele. Gibt es eine Anleitung zum Umgang? [premium]

Das Noma sperrt zu: Welche Folgen hat die Schließung des besten Restaurants der Welt für die österreichische Spitzengastronomie? „Presse"-Gastro-Expertin Bernadette Bayrhammer ist dazu im Podcast.

Einlass nur im Privatjet? Wenn selbst Minister für Klimaschutz ins Nachbarland fliegen, wäre ein Blick auf die Einladung zum Weltwirtschaftsforum in Davos interessant. Steht dort etwas von Flugpflicht?, fragt sich Bernhard Wittmann in der Morgenglosse.