Wetten auf die Dividendenkaiser

Bei der „Dogs of the Dow“-Strategie setzt man auf dividen-denstarke Aktien, 2022 wurde damit ein Gewinn erzielt. Wie sie funktioniert, für wen sie sinnvoll ist und ob sie auch 2023 gut gehen kann.

New York. Für viele Investoren war das vergangene Börsenjahr ein Debakel, mit Aktien wie auch mit Anleihen wurden quer über alle Regionen hinweg Verluste eingefahren. Dass die wichtigsten Anlageklassen gemeinsam fallen, ist historisch sehr ungewöhnlich. In der Regel können Anleger ein Minus am Aktienmarkt reduzieren, indem sie auch in solide Staatsanleihen investieren. Darauf beruht die altbekannte 60/40 Regel, die zu einer Verteilung von 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen rät. Nicht so im Jahr 2022: Der Aktienmarkt und der globale Anleihemarkt gaben jeweils zweistellig nach.



Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass mit der simplen „Dogs of the Dow“-Strategie im katastrophalen Börsenjahr 2022 ein Gewinn erzielt werden konnte.