Die Verlierer des Vorjahres sind nun begehrt – doch wie lang?

Heuer ist bis dato Schnäppchenjagd angesagt. Das kann sich schnell ändern. Doch oft wirft der Jänner seine Schatten auf das Gesamtjahr voraus.

Wie der Jänner, so das Jahr, lautet eine Börsenweisheit, und sie lässt sich nicht ganz leicht von der Hand weisen. Im Vorjahr starteten die Börsen mit Abschlägen in das neue Jahr, und tatsächlich fiel dieses auch als Ganzes so richtig schlecht aus. Wer die Schuld dafür dem Ukraine-Krieg geben will: Der ist erst im Februar ausgebrochen. Es gab zwar davor bereits Konzentrationen russischer Truppen an der Grenze, die gab es aber schon 2021.



Bereits im Jänner 2022 fanden sich Ölwerte auf dem Kurszettel ganz oben. Der Zulieferer Halliburton erzielte in diesem Monat ein Plus von 37 Prozent und sollte das ganze Jahr mit einem Anstieg von 72 Prozent beschließen. Auf Platz zwei im S&P 500 lag im Jänner Occidental Petroleum mit einem Plus von 36 Prozent, das Unternehmen sollte der Bestperformer des Gesamtjahres mit einem Anstieg um 117 Prozent werden. Sieben der zehn besten Jänner-Aktien sollten sich auch unter den zehn Bestperformern des Jahres finden. Das ist bei einem Index, der 500 Werte umfasst, ziemlich auffällig. Umgekehrt war nur ein einziger der zehn schlechtesten Jänner-Werte auch im Gesamtjahr unter den schwächsten Papieren, nämlich das Medizintechnikunternehmen Align Technology.