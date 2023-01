Schlammschlacht vor Stichwahl in Tschechien

Ex-General Pavel und Ex-Premier Babiš gehen ins Rennen um den Einzug in die Prager Burg. Der Wahlkampf startet mit Streit über die kommunistische Vergangenheit.

Prag. „Diese 14 Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt werden beinhart und wohl auch sehr schmutzig.“ In diesem Sinne äußerten sich am Sonntag übereinstimmend nahezu alle Politologen in den Analyse-Sendungen von Hörfunk und Fernsehen Tschechiens.



Vor allem bleibt der Kampf um das höchste Amt im Nachbarland spannend. Aus der ersten Runde gingen der frühere hohe Nato-General Petr Pavel und der einstige Regierungschef Andrej Babiš fast gleich stark hervor. Beide kamen auf etwa 35 Prozent der Stimmen. Babiš führte lang das Rennen an. Erst mit der Auszählung der Wahlergebnisse aus Prag wendete sich das Blatt noch knapp zugunsten des Ex-Generals Pavel. Was einmal mehr bestätigte, dass man in der Hauptstadt prinzipiell anders als im Rest des Landes wählt.

Babiš bohrt in Pavels Wunde