Warschau akzeptiert deutsche Luftabwehr-Einheiten

Bei einer russischen Attacke auf einen Wohnblock in Dnipro sterben zahlreiche Menschen. Deutschland schickt Patriot-Raketen in die Ukraine und nach Ostpolen.

Es ist ein Szenario des Schreckens: Der große Häuserblock aus der sowjetischen Zeit mit seinen 648 Wohnungen wurde von einer massiven russischen Ch-22-Rakete getroffen. Zwei Stockwerke des Gebäudes in der ukrainischen Stadt Dnipro wurden über rund 300 Meter Länge vernichtet. 70 Wohnungen wurden zerstört, weitere 250 teils schwer beschädigt, teilte am Sonntag das Rathaus von Dnipro mit. Bis Sonntagabend erhöhte sich die Opferzahl nach dem russischen Raketenangriff auf mindestens 25 Personen. Dazu kommen mindestens 72 Verletzte, wie der ukrainische Staatspräsident, Wolodymyr Selenskij, in der Hauptstadt Kiew mitteilte. Hunderte Angehörige der Rettungskräfte suchten in Dnipro am Abend weiter verzweifelt nach Dutzenden Vermissten.



Die Stadtverwaltung von Dnipro hat eine dreitägige Trauerzeit ausgerufen. Die in Sowjetzeiten als Raketenschmiede bekannte, für Ausländer geschlossene Rüstungsindustriestadt galt bisher als sehr gut gegen den russischen Raketenterror geschützt. Dnipro erlebte in den vergangenen gut 320 Kriegstagen wenige Raketeneinschläge, und wenn, dann trafen sie die Außenbezirke. Am Samstag aber hatte der Kreml laut der ukrainischen Luftwaffe fünf Tupolew-22M-Flugzeuge mit den gefürchteten Ch-22-Raketen aus dem Schwarzmeerbecken und Kursk in Russland in Richtung Dnipro gesandt. Mit ihrer extrem hohen Geschwindigkeit von bis zu 4000 Kilometern pro Stunde seien die Ch-22-Raketen kaum abzufangen, hieß es am Sonntag in ukrainischen Militärkreisen.