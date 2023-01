Jürgen Klopp wähnt sich am „Tiefpunkt“

Liverpool verliert, Sprüche und System des Deutschen wirken nicht: An der Anfield Road wächst der Unmut.

Liverpool. So frustriert hat man Jürgen Klopp noch nie gesehen. Nach dem 0:3-Flop des FC Liverpool bei Brighton & Hove sprach der Fußballcoach von einem persönlichen Tiefpunkt. „Ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern. Und ich meine alle Spiele, nicht bloß mit Liverpool. Das macht es zu einem echten Tiefpunkt.“

Tatsächlich haben die „Reds“ in dieser Saison weniger Tore erzielt, mehr Gegentore kassiert und weniger Punkte verbucht als zum jeweils gleichen Zeitpunkt in den vorigen Spielzeiten unter Klopp, der seit Oktober 2015 im Amt ist. „Das Personal ist dasselbe, aber diese Liverpool-Mannschaft ist nur noch äußerlich die, die vor Kurzem alle vier Trophäen gejagt hat“, stellte der „Telegraph“ fest. Der „Guardian“ sieht das „Ende einer Ära“.

Wenn „alles“ schief geht

Nach sieben Jahren bei einem Klub beginnt sich das „System Klopp“ stets abzunützen. Ob Mainz (2001–2008) oder in Dortmund (2008–2015): Dann hatten sich Tempofußball, hohes Pressing und Sprüche des zu kritischen Journalisten knurrig auftretenden Trainers überholt. Dass Stützen wie Van Dijk, Diaz, Jota etc. verletzt fehlten, ließ Klopp nicht als Ausrede gelten. Auf die Frage, was in Brighton schiefging, hatte Liverpool-Kapitän Jordan Henderson auch die bessere Antwort: „Alles“, sagte er der BBC.

Vom Titel spricht an der Anfield Road keiner mehr, dafür ist Arsenal zu gut und in der Tabelle zu weit entfernt. 1:3 gegen Brentford, 0:3 gegen Brighton – Liverpool ist nur noch Neunter. Die Champions-League-Qualifikation ist eine Illusion, im Ligacup sind die „Reds“ ausgeschieden. Am Dienstag droht in Wolverhampton im FA-Cup der nächste Dämpfer. Es könnte Klopps letzter in Liverpool sein. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2023)