Kino in Wien: Neue Kapitänin im Admiral

Wiktoria Pelzer hat das Stadt- sowie das Admiral Kino übernommen. Das von ihr initiierte „Nonstop-Kinoabo“ soll junge Leute in die Säle bringen.

Wie viele Wortwitze aus der Schifffahrt sind erlaubt, wenn sie sich schon so aufdrängen, im Admiral Kino? Nun, ein paar gehen offenbar schon. So heißt die Eröffnungsfeier am kommenden Donnerstag (19.1.) „Admiral Ahoi“ und als Gratis-Eröffnungsfilm zeigt die neue, pardon, Kapitänin, Wiktoria Pelzer, den Film „Stories from the Sea“, weil er „so schön passend“ sei.

Dies nicht nur, weil es um das Meer geht, sondern auch „um drei Frauen als Protagonistinnen“ – und weil der Film von einer jungen Regisseurin, Jola Wieczorek, stammt.