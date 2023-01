Die Wandlung eines Verliererteams

Die Jacksonville Jaguars waren zwei Jahre lang das schlechteste Team der NFL. Diese Saison schwingen sie sich zu den Königen des Comebacks auf, auch in den Play-offs.

Jacksonville/Wien. Fan der Jacksonville Jaguars zu sein, war in den vergangenen Jahren meist eine schmerzvolle Erfahrung. Siege blieben eine Rarität und die letzte Play-off-Teilnahme 2017 lag lange zurück. 2020 (1:15) und 2021 (3:14) beendeten die Jaguars den Grunddurchgang sogar mit der schlechtesten Bilanz aller 32 NFL-Teams. Und auch diese Saison sah es lange Zeit so aus, als wären die Play-offs – nur 14 Mannschaften qualifizieren sich dafür – unerreichbar.

Mit einer zwischenzeitlichen 4:8-Bilanz waren die Chancen Anfang Dezember bereits schwindend gering, dann aber legten die Jaguars um Quarterback Trevor Lawrence eine bemerkenswerte Siegesserie hin. Fünf Erfolge in Serie katapultierten Jacksonville zum Gewinn der AFC South und doch noch in die Play-offs.

Dort angekommen, sah man sich in der ersten Runde am Samstag gegen die Los Angeles Chargers mit einem eigentlich aussichtslos anmutenden 0:27-Rückstand kurz vor Ende der ersten Halbzeit konfrontiert. Lawrence warf vier Interceptions (Fehlwürfe zum Gegner), so lassen sich für gewöhnlich unmöglich Footballspiele gewinnen.

Dann aber drehte Jacksonville auf und schrieb eines der größten Märchen der NFL-Geschichte. Ein Field Goal bei auslaufender Uhr sicherte den 31:30-Sieg, in den Play-offs hatte es erst zwei Spiele mit einem größeren noch aufgeholten Rückstand gegeben.

„Du könntest kein verrückteres Drehbuch schreiben. In der Kabine haben wir schon gesagt, das ist ein bisschen so, wie unsere Saison läuft, wir sind nie ganz raus aus dem Kampf“, sagte Lawrence, der auf seine vier Interceptions noch vier Touchdowns folgen ließ.

Jacksonville weiß diese Saison wie kein anderes Team, mit Rückständen umzugehen. „Wir sind immer angezählt, aber glauben einfach weiter an uns“, erklärte der Nummer-eins-Pick des NFL-Drafts 2021. Lawrence blieb in seiner ersten Saison noch vieles schuldig, in der laufenden Spielzeit rief er immer öfters sein Potenzial ab.

Ebenfalls weiter im Rennen um die Super Bowl sind die San Francisco 49ers. Die Kalifornier bezwangen nach anfänglichen Schwierigkeiten die Seattle Seahawks letztlich doch souverän mit 41:23. „Wenn unser Angriff und unsere Verteidigung ihr Ding machen, dann sind wir nur schwer zu bezwingen“, sagte Quarterback Brock Purdy. (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2023)