Entlaufener Tiger nahe Johannesburg unterwegs

Die entlaufene Großkatze riss bereits mehrere Tiere und attackierte einen Mann.

Ein entlaufener Tiger hat offiziellen Angaben zufolge in der Nähe von Johannesburg einen Mann und mehrere Tiere attackiert. Das Tier, das in Südafrika nicht in freier Wildbahn lebt, war am Samstagabend von einem Privatgrundstück durch einen durchtrennten Zaun ausgebrochen und tötete ein als Haustier gehaltenes Rentier sowie zwei Hunde. Der Mann habe um Hilfe rufen können und das Tigerweibchen sei vertrieben worden.

Der Mann sei am Sonntag auf dem Heimweg in dem kleinen Ort Walkerville plötzlich von der Raubkatze angegriffen worden, sagte ein Polizeisprecher dem Fernsehsender eNCA. Die Tierschutzorganisation NSPCA warnte am Sonntag, dass das Tier noch immer frei herumlaufe und gefährlich sei. Die Besitzer des Tigerweibchens hätten auch ein Männchen auf ihrer Farm gehalten - dieses sein nun aber an einen anderen Ort gebracht worden. Die Suche nach dem entlaufenen Weibchen dauerte demnach am Abend an.

(APA/DPA)