Schnee sorgt in Kärnten für Stromausfälle und Verkehrschaos

Aufgrund des dichten Schneefalls häufen sich in Kärnten aktuell die Verkehrsunfälle, der Wurzenpass wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. 13.000 Haushalte sind ohne Strom. Bis Mittag soll der Schneefall abklingen.

Schneefälle haben am Montag in Kärnten für Verkehrsbehinderungen, Unfälle und Probleme bei der Stromversorgung gesorgt. Insbesondere für höher gelegene Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht, etwa für die Turrach (B95), die Hochrindl Straße (L65) und die Katschberg Straße (B99). Der Wurzenpass (B109) wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. Die Schneefälle sollen laut Prognosen bis Mittag überall abklingen. Für die nächsten Tage sind weitere Niederschläge angesagt.

Geosphere Austria berichtete in einer Aussendung, dass der Schwerpunkt des Schneefalls vor allem Osttirol und Oberkärnten war. In Oberkärnten gab es auch in tiefen lagen fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee. Beim Flughafen Klagenfurt waren es 16 Zentimeter. In Bad Eisenkappel hatte es 30 Zentimeter, in Bad Bleiberg 40 Zentimeter und am Loiblpass 50 Zentimeter geschneit.

Müllwagen kam von Straße ab

Gegen 1.30 Uhr verlor ein 60-jähriger Kärntner auf der schneebedeckten Südautobahn (A2) auf Höhe Velden (Bezirk Villach-Land) die Kontrolle über seinen Pkw. Laut Polizei geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen einen Aufpralldämpfer. Der Lenker und drei weitere Personen im Fahrzeug, darunter eine Dreijährige, wurden leicht verletzt.

Ein Müllentsorgungslaster kam in Spittal an der Drau von einer schneebedeckten Straße ab, rutschte über eine abschüssige Wiese und über ein Garagendach, bevor er seitlich am Zaun des steilen Grundstücks hängen blieb. Die Feuerwehr sicherte den Lkw vorübergehend mit Seilen, er soll mit Spezialgerät bis Mittag geborgen werden. Der 51-jährige Lenker musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Schneebruchgefahr in Klagenfurter Parks

Auch im Klagenfurter Frühverkehr kam es zu Verzögerungen und Problemen. Die Stadtverwaltung gab eine Warnung aus, Parks sollen nicht betreten werden. Es bestehe Schneebruchgefahr. Der besonders feuchte und schwere Schnee könne Äste leicht brechen lassen und Passanten verletzen, hieß es in einer Aussendung.

Schneebruch sorgte vor allem in Mittel- und Unterkärnten für Stromausfälle, besonders betroffen waren die Bezirke Villach-Land und Klagenfurt-Land, aber auch St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. Bis zu 13.000 Haushalte im Bundesland waren laut Energieversorger Kelag nicht versorgt, gegen 9.30 Uhr waren es noch 10.000. Das Geschehen sei noch immer dynamisch, sagte ein Sprecher. 100 Monteure seien im Einsatz, hätten aber wegen der schwierigen Straßenverhältnisse oftmals Probleme, zu den Schadstellen zu gelangen.