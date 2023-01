„Rightsizing“-Konzept: Die richtige Größe zählt

Drucken

Hauptbild • Ob sportlich oder besonders funktional, die vier Ausstattungsvarianten des Mazda CX-60 lassen keine Wünsche offen. Die Preise beginnen bei 50.500 Euro. • (c) alle Fotos beigestellt

Mobilität. Mazdas brandneues Topmodell CX-60 weist auch beim Antrieb die Richtung. Nach dem Marktstart mit Plug-in-Hybrid gesellt sich nun ein innovativer Dieselantrieb in die Palette.

Mazda beweist mit seinem neuen Topmodell CX-60, dass Dieselantrieb zeitgemäß ist: mit modernster Technologie, der richtigen Größe und Mild-Hybridsystem. Der komplett neu entwickelte Reihensechszylinder mit 3,3 Liter Hubraum überzeugt mit exzellenten Verbrauchs- und Umwelteigenschaften, die sich zu dynamischen Fahrleistungen und langstreckentauglicher Reichweite gesellen. Nicht „klein um jedem Preis“ lautet das Motto – die Entwicklung des neuen Dieselmotors erfolgte nach dem „Rightsizing“-Konzept. Das bedeutet, dass durch Optimierung der Hubraumgröße eine ideale Balance aus Leistung und Effizienz erreicht wird. Beide e-Skyactiv-D-Varianten des Mazda CX-60 werden serienmäßig vom Mazda M Hybrid Boost System unterstützt, das Bremsenergie rekuperiert und so die Effizienz weiter steigert. Dank einer besonders fortschrittlichen Verbrennungstechnologie ist das neue e-Skyactiv-D-Aggregat einer der saubersten Dieselmotoren am Markt.

Kraftvolle Leistung

Angeboten wird der neue e-Skyactiv-Dieselantrieb in zwei Leistungsstufen: mit 200 PS/147 kW und Hinterradantrieb sowie als Allrad mit 254 PS/187 kW. Der 200-PS-Antrieb erreicht dabei einen WLTP-Durchschnittsverbrauch von nur 5,0 l/100 km bei CO 2 -Emissionen ab 128 g/km. Bei der 254 PS starken Version liegt der Durchschnittsverbrauch bei 5,2 l/100 km, der CO 2 -Wert bei 137 g/km. Dank der Kombination mit dem neuen 48-Volt Mazda M Hybrid Boost System erreicht der Dieselantrieb nicht nur exzellente Verbrauchswerte, sondern auch eine kraftvolle Leistungsentfaltung mit bis zu 550 Newtonmeter Drehmoment. Die Fahrleistungen: Der Sprint von null auf hundert dauert damit in der 254-PS-Version nur 7,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 219 km/h. Das üppige Drehmoment des Motors verleiht dem Mazda CX-60 zusätzlich eine hohe Anhängelast von 2500 kg.

Exzellente Laufkultur

Aufgrund seiner ausbalancierten Anordnung sorgt der Reihensechszylinder zudem für ein besonders ruhiges Fahrverhalten und weniger Vibrationen. Kenner sprechen vom „seidigen Lauf“ des Reihensechsers, der nicht nur bei Enthusiasten hohes Ansehen genießt. Trotz 200 beziehungsweise 254 PS Antriebsleistung realisiert der

CX-60 e-Skyactiv D herausragende Verbrauchswerte, setzt in puncto CO 2 -Effizienz neue Meilensteine in seinem Segment und eignet sich dadurch auch optimal als Firmenfahrzeug. Anders gesagt: Der nun erhältliche Dieselmotor wird einer der saubersten und effizientesten Dieselantriebe sein, die am österreichischen Markt erhältlich sind.

Mit dem neuen Mazda CX-60 untermauert der japanische Traditionshersteller seine Multi-Solution-Strategie: verschiedene Produkte und Technologien anzubieten, die den lokalen Marktansprüchen und den gesellschaftlichen Anforderungen an Nachhaltigkeit am besten entsprechen.